Cancro, le stelle vi vogliono felici e fortunati: l'oroscopo di oggi, lunedì 17 giugno

Felici e fortunati, così oggi vi vogliono le stelle, la Luna, Venere e Mercurio abbracciati in un trigono d’Acqua, in cui è facile lasciarvi andare. Il massimo della creatività: visti dall’esterno sembrate svagati, ma il lavorio tutto interiore produce capolavori.

Qualche questione di ordine finanziario da sistemare. La matassa è ingarbugliata, in famiglia però qualcuno vi aiuta generosamente a dipanarla. Cuore inquieto. Avete bisogno di fare il punto: all’amore chiedete di più, entusiasmo, per esempio!

Favoriti dallo Zodiaco, baciati dalla Luna in trigono a Venere. Momento emozionante, che soltanto la vostra diffidenza potrebbe guastare. La Luna vi rende ricettivi. Le vostre antenne leggono nel cuore altrui come in un libro. Creatività.

Giornata relativamente tranquilla, focalizzata su lavoro e finanze. Di fatto non accade nulla di speciale, l’equilibrio si riconferma come regola di vita. Un favore reso a un collega pareggia quelli ricevuti, l’impressione è di grande affiatamento e armonia.

Atmosfera stimolante, anche se non avete sempre ragione. La mattina, con Mercurio e Nettuno in disaccordo, qualche complicazione investirà pure voi. Basterebbe lasciarsi un po’ andare, perché tutto si incanali spontaneamente nella giusta direzione.

Increspature superficiali, prodotte dalla Luna e Marte in quadrato. Una critica ferisce il vostro amor proprio, ma non chiudetevi in voi stessi. È soltanto lunedì, e già vi sentite stanchi. Se manca poi il consenso, facilmente perderete lo smalto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Stamattina, stonati dalla quadratura Mercurio-Nettuno, vivrete il presente pensando al passato. Il cuore si smarrirà a mezza via tra ricordi e fantasie. Dubbi e sospetti s’intrecciano. Se qualcosa non gira, per non perdere l’altro lo tenete al guinzaglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Astri benevoli quelli che vi sostengono oggi, in un clima armonioso e rilassato. In un ambiente favorevole, mettete in luce il vostro lato migliore. Rendimento proficuo, sia in proprio sia in azienda, tra affari vantaggiosi e una fluida comunicativa.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna vi fa desiderare bocconi troppo grossi, generando insoddisfazione. Non giustificate l’inconcludenza con i “vorrei, ma non posso”. Diverbi con il partner per futili motivi: non tollerate le critiche in merito alla gestione delle finanze.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vincendo la paura di sbagliare, nel lavoro passate all’azione e fate Bingo! Potrebbe andare meglio in amore, se seguiste i consigli di un amico. Su vari fronti il lontano vi porta fortuna, dagli studi alla ricerca di nuove sinergie affettive. Guardate oltre!