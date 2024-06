Ariete, tenete conto dei desideri del partner: l'oroscopo di domani, domenica 16 giugno

La domenica vi trova con la Luna un po’ di traverso. Il risultato è poca voglia di fare, sognando l’amore o l’isola che al momento non c’è. La famiglia forse è poco espansiva. Magari ciò che a voi sembra freddezza è rispetto per la vostra intimità.

“Compiti” consigliati per oggi: staccare la spina dai doveri e dedicarvi a voi stessi, farvi belli, nutrire il senso estetico e piantare fiori in giardino. Godetevi le effusioni degli amici molto espansivi a quattro zampe. Vi amano incondizionatamente.

La Luna nel segno addolcisce l’atmosfera. È l’amore a tenere banco in tutte le sfumature possibili: dal rosa tenero al rosso passione. Di progetti ne avete una miriade, ma il bello è che qualcuno vi prende seriamente in considerazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna amichevole in sestile, garante di serenità. Anche se di fronte a una scelta amorosa da tempo tentennate, almeno per oggi nessun dilemma. Buoni i guadagni per chi opera in società. Con il miracoloso benestare di tutti, spostate investimenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra immagine non passa inosservata. Avete classe, stile, carisma e talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. A un colloquio di selezione, puntate sulla dialettica, utilizzando un linguaggio accurato, ma diretto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna in trigono dalla Bilancia: ne avete abbastanza per una domenica a forma di “smile”. Amore a stelle e a strisce, dal flirt malandrino alla storia serissima. Esami universitari alla grande. Giuste le risposte allo scritto, ma il meglio di voi lo darete agli orali.

Pesci. 20/2 – 20/3

Stima, sincerità e rispetto reciproco le basi di una relazione felice. Approfittate di un momento d’intimità per confessare un peccato veniale. Il partner prende in mano le redini. Ma lasciatelo fare, oltre agli onori si assumerà anche gli oneri.