Nuova veste grafica, contenuti e inclusione digitale, online il nuovo sito del Corecom Sicilia

Un nuovo sistema di accessibilità per le categorie più fragili, grafica rivista e contenuti rinnovati. È online il nuovo sito del Corecom Sicilia, comitato regionale per le comunicazioni. Cliccando su www.corecomsicilia.it si potrà accedere alle varie sezioni, consultando servizi di pubblica utilità come Conciliaweb, la piattaforma Agcom per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, internet e Pay Tv.

Il Corecom Sicilia, inoltre, dice sì all’inclusione digitale ed è tra i primi organi istituzionali dell’Isola a lanciare una piattaforma con modalità di accessibilità per l’epilessia, smorzando il colore, per soggetti affetti da disabilità cognitiva, aiutando a concentrarsi su contenuti specifici, modalità amichevole ADHD, riducendo le distrazioni e migliorando la concentrazione e per soggetti non vedenti, consentendo l’utilizzo del sito con lo screen-reader.

«Ci è sembrato doveroso – afferma il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia - abbattere tutte le barriere per far sì che servizi di pubblica utilità come Conciliaweb, il servizio di Agcom che assiste i cittadini nelle controversie con gli operatori delle telecomunicazioni in modo totalmente gratuito, siano accessibili a tutti senza dover ricorrere all’aiuto di familiari o accompagnatori, ma fruibili in piena autonomia anche per i soggetti più fragili».