Oroscopo della settimana, i Capricorno sono come un vulcano sotto una montagna ghiacciata

L'entrata di Marte nel vostro segno significa parecchio, una forte energia tutta da imparare a gestire. Sopratutto martedì quando i giochi incrociati dei pianeti potrebbero rendere alcune situazioni incandescenti. Richiamate quindi la natura intima del Toro pacioso e che non vuole complicazioni. Il vostro cielo vi espone ad un certo grado di stress, poiché le cose da fare si moltiplicheranno, come anche la voglia di passione e di intensità.

Inizia per voi Ariete una fase molto utile data dalla favorevole posizione di Mercurio che vi permetterà di farvi strada in mezzo ai dubbi già all'inizio della settimana. Forse il dialogo chiarificatore con qualcuno che non ricambia adeguatamente il vostro interesse o la vostra protezione sarà utile per indirizzare meglio gli sforzi profusi. Una sensazione di liberazione arriverà da mercoledì in poi, un sentimento di pacificazione con voi stessi che già dal week end vi porterà a sentirvi più leggeri e pronti ad altro.

Il cielo di questa settimana per voi Cancro si sviluppa in senso comunicativo, sopratutto da mercoledì sentirete il bisogno di comunicare e di rendere palesi i vostri pensieri. Un lato della vostra natura poco presente in genere se non nell'intimità, ma eccovi pronti a proporre nuove idee e soprattutto a vivere nuovi incontri e relazioni nuove. Anche per chi è in coppia, troverete essenziale aprirvi a nuovi dialoghi a nuovi scambi, sia internamente alla coppia, sia nelle relazioni sociali, mentre una di queste potrebbe colpirvi inaspettatamente.

Questa settimana sarà proprio il vostro amato Mercurio a dare spettacolo e a tirare fuori il meglio di sé. Per la logica dei giochi di aspetto planetario eccovi pronti a una nuova rivoluzione, a prendere posizione subito, a proporre una specie di rivoluzione intellettuale che vorrà assolutamente non prorompere ma proporre un punto di vista nuovo, state insomma tornando ad essere i Gemelli brillanti ed arguti di sempre. Anche in amore stupirete il partner con le vostre considerazioni.

Leone

Per voi Leone il cielo di questa settimana sembra promettere un certo livello di caos. Il vostro cielo infatti pare un guazzabuglio di accadimenti che non sempre riuscite a percepire in maniera immediata, poiché la vostra natura imperiosa e chiara ha bisogno di avere tutto sotto controllo, cercate quindi di riuscire ad accettare anche ciò che è fuori il vostro controllo, e non irrigidirvi se qualche novità vi sconvolge i piani, poiché niente potrà arrestare questo crescendo positivo che avviene nel vostro cielo anche se non è volontariamente richiesto dai vostri desideri...

Vergine

Il cielo di questa settimana è fortemente galvanizzato dalla forza di un Marte molto forte ed incisivo. La possibilità che vi regala il rosso pianeta dell'azione è tutta nell'iperattività che svilupperete in questa settimana, tanto più che Mercurio si unirà al Sole dandovi chiarezza e voglia di esplicare le vostre azioni con dichiarata programmaticità, quasi fosse uno scongiuro che allontana da voi le cose poco chiare, e che ha la funzione di rendervi convinti che le soluzioni che adotterete saranno quelle che vi porteranno alla vittoria. Non trascurate la passione, con Marte è di rigore!

Bilancia

Sarete lieti di sapere che questa settimana la bella Venere, il pianeta della Bilancia, gioca totalmente dalla vostra parte, nonostante un Mercurio avverso. Il che significa che amerete serenamente e leggermente, come la vostra natura venusiana ed aerea vuole, ma che potrete incorrere nel rischio di essere fraintesi o che le vostre ragioni possano incontrare ostacoli o essere addirittura boicottate da chi non vuole capire. Poco importa visto che nel fine settimana le vostre motivazioni parleranno da sé, non lasciate dunque che la vostra convinzione vacilli. In amore si rende più semplice e leggero tutto.

Scorpione

La tensione zodiacale di un Marte contro non è certo semplice da affrontare, ma vi mette a viso aperto di fronte all'istanza più radicale che vi tocca affrontare, ovvero il rapporto tra voi e gli altri. Molto probabilmente per molti di voi è arrivato il momento di fare i conti con ciò che sentite come un limite rispetto alle relazioni, e ciò che vi impedisce dentro di voi di lasciarvi andare, poiché ormai è palese che sofferenze pregresse e passati ingombranti vi impediscono di rilassarvi risultando a volte spigolosi e complessi. Giunge quindi la configurazione ideale per rendervi migliori e superare la diffidenza che fa parte di voi.

Sagittario

Gli astri di questa settimana fanno appello alla vostra proverbiale generosità, facendovi impegnare in una certa accoglienza di tutto ciò che non va in maniera lineare o preordinata. Le stelle infatti vogliono suggerire al Sagittario, con ben quattro pianeti opposizione di non scontrarsi contro chi non vi da sponda o gioco facile nelle relazioni, ma di provare a capire come la loro distanza può costituire un vantaggio dando voi per primi angolazioni e visuali non contemplate dalla visione altra delle cose. In amore arriva l'accettazione delle diversità del partner.

Capricorno

Il vostro cielo è caricato di passioni e pulsioni tipicamente marziane, il che non vi dispiace affatto visto che l'azione a cui vi siete abituati in questo anno davvero sorprendente vi ha portato a migliorare di molto la vostra condizione zodiacale. I Capricorno sono come un vulcano sotto una montagna ghiacciata, e pochi capiscono quanto è grande la vostra passione, ma con questo Marte stupirete tutti in questo senso. Il problema saranno i pianeti collaterali che vi renderanno un po' insofferenti alle attese o all'inconcludenza altrui, portate pazienza ed agite nel vostro ambito, è quello il vostro potere.

Acquario

Questa settimana propone un quesito molto importante per voi Acquario, ovvero l'annoso divario tra i vostri due pianeti di origine, il vostro Saturno di glaciale dovere o il vostro Urano di estrema fantasia. Doverete infatti inclinare le due principali tendenze del vostro carattere sapendole dosare con estrema maestria, senza eccedere troppo verso l'una o l'altra. Il vostro cammino vi chiederà però di essere attenti a non essere troppo manifesti nei vostri intenti, agite in maniera sicura ma senza dare spiegazioni, e non esplicate troppo dei vostri pensieri, poiché meno direte più sarà palese agli altri quanto è importante per voi cambiare registro.

Pesci

Sarà l'energia di Saturno a troneggiare nel vostro cielo per questa settimana. La sua incombenza obbligherà voi Pesci ad essere forti e sicuri e a garantire una certa continuità e saldezza di intenti. Sarà proprio la prova che aspettavate a sancire che siete diventati forti, e che le insidie che le parole ambigue di qualcuno o notizie destabilizzanti al lavoro potrebbero arrecarvi. Il cielo vi rende davvero forti, anche se mercoledì le idee verranno sconvolte da qualcosa di inaspettato e piacevole che apre prospettive nuove sulle vostre decisioni future e sulle vostre prospettive professionali. Dateci dentro. Anche in amore avrete la reverenza di chi vi ama.