Ariete, voglia di svago rimasta insoddisfatta durante il weekend: l'oroscopo di oggi, lunedì 10 giugno

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 10 giugno 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Voglia di svago, quella rimasta insoddisfatta durante il weekend. Con poco tempo a disposizione, i contentini sono lo shopping e le grandi abbuffate. La coppia è inossidabile, perciò non date ascolto alle pulci nell’orecchio. Sospetti e diffidenza fuori luogo.

Toro. 21/4 – 20/5

Comprensibile il malumore, se qualcuno in famiglia tenta di condizionare le vostre scelte con commenti allusivi e discorsi enigmatici. Che parlino chiaro! Dovrete fare i conti con una certa inconcludenza, che oltretutto tende a rendervi alquanto nervosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Lavoro e denaro al centro della giornata. La situazione vi appaga, ma una sottile diffidenza, frutto di esperienze passate, non vi lascia tranquilli. Serenità amorosa a portata di... cuore, se saprete valorizzare il sentimento e non darete niente per scontato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non è momento di acquisti, ma aleggiano tentazioni alle quali è impossibile resistere. Ci sarà un buon motivo per regalarvi qualcosa di speciale! Conflitto aperto fra un amico e la vostra ultima fiamma. Entrambi si contendono... le vostre grazie.