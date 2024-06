Cancro, perdonare e dimenticare è la scelta migliore: l'oroscopo di oggi, domenica 9 giugno

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 9 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

In caso d’indecisione, un piacevole imprevisto vi aiuterà a prendere la decisione giusta. Agite tempestivamente, l’intelligenza non vi manca. Le relazioni affettive si intensificano, ma cercate di essere più comprensivi e come sempre sinceri.

Toro. 21/4 – 20/5

Domenica caratterizzata dalla Luna. Domiciliata nel Cancro, ha un forte influsso su di voi ed è un’alleata preziosa per le vostre relazioni. Clima ideale per tuffarvi in acqua, rinfrescarvi tra i flutti oppure organizzare una bella gita in barca.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Curerete gli affari mirando a ottenere dei risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. Se sul lavoro siete audaci, in amore date prova di viltà, fuggendo gli impegni e le responsabilità.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna nel segno, fautrice di emozioni e ricordi, in combutta con Urano, trasforma la nostalgia in risorsa, permettendovi di accogliere le novità. Perdonare e dimenticare è la scelta migliore, soprattutto per voi stessi. Potrete aprire capitoli nuovi.