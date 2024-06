Fedez: «Quella con Chiara era una relazione tossica»

È stata una «relazione tossica» quella fra Fedez e Chiara Ferragni: sente il bisogno di scrivere il rapper, separato da alcuni mesi. Le canzoni che scrive raccontano quanto gli sta succedendo, come Sexy Shop, incisa con Emis Killa, in cui racconta appunto della «relazione tossica« con la influencer.

In un intervento fiume su Twitch con GrenBaud, Fedez parla del periodo difficile, della fine della relazione con la moglie, dell’attenzione «morbosa» della sua vita privata. In Sexy Shop non c’è «dissing», non c’è volontà di offendere nessuno. «Racconto quello che ho vissuto a modo mio - spiega Fedez -. Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno».

«Parlo di una relazione tossica - aggiunge - in cui ci facevamo entrambi del male. Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi, quando chiudi una relazione, chiudi sia con la persona ma anche con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto pubblicamente che non ho mai sopportato l’ambiente circostante, non ne ho mai fatto segreto né nei Ferragnez né pubblicamente: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza».