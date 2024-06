Oroscopo della settimana, giorni pieni di passione per gli Ariete

Vivrete la settimana in compagnia del vostro Marte che migrerà in Toro proprio domenica. Il vostro pianeta guida vuole regalarvi una settimana piena di passione e di dichiarazioni affettive, prese di coscienza e tanti altri ostacoli abbattuti felicemente. Anche la Luna sarà complice per voi Ariete che timidamente vi cimenterete con le timidezze e gli imbarazzi di amori nuovi. Mercurio è invece un ottimo suggeritore di affari vantaggiosi.

Se già siete il segno più fortunato e in auge dello Zodiaco, e un tripudio di pianeti felici e positivi vi regala forza ed energia, ecco che troverete ancora più magia nelle previsioni astrologiche sapendo che la Luna sta per brillare nei vostri gradi creando una configurazione talmente bella da poter essere definita come l'aspetto planetario più importante dell'anno. La rinascita stavolta è completa e totale, e questa settimana vi farà sentire che gli astri agiranno positivamente su tutti gli aspetti della vostra vita.

Una settimana un po' inquieta per voi Toro che siete ancora smaniosi di tanto. Mentre valuterete una serie di strategie che reputerete utili per procedere nel lavoro, per avere una maggiore sicurezza, e per ottenere ancora di più in amore, arriveranno anche novità scritte. Non sarà una settimana risolutiva, se non da domenica quando Marte arriverà con la sua vigoria e la sua passione a dare concretezza a pensieri ed obbiettivi finalmente raggiunti.

Cancro

Il cielo di questa settimana farà brillare la Luna, l'astro elettivo del Cancro proprio vicino a voi, in Gemelli, nell'area che rappresenta per voi il vostro inconscio, Luna Nuova potentissima per altro. Questa configurazione vi renderà più profondi del solito, e vi metterà nelle condizioni di essere percettivi a livelli superiori, fidatevi delle vostre intuizioni, sopratutto se è un momento in cui avete dubbi su qualcosa o qualcuno, le vostre intuizioni non sbaglieranno affatto, ed eccovi servita una settimana magica in perfetto stile Cancro. Domenica Marte torna amico, meno problemi e più passione!

Leone

Per voi Leone è un'ottima settimana, piena di tante idee positive, e di tante piccole conquiste che vedono le vostre idee concretarsi in piccoli successi, sopratutto al lavoro dove non vi sentite più contrastati come al solito. Anche l'umore migliora, grazie ad una Luna amica che vi farà sentire vicino il calore degli amici. Domenica però Marte inizierà la sua bellicosa Quadratura, generando un po' di tensione ed un senso di emergenza rispetto al tempo, come se sentiste le scadenze in maniera più forte del solito.

Vergine

La settimana è un po' complessa e molto varia per voi. Fino a Mercoledì gli aiuti dei pianeti vi faranno trovare accordi e compromessi con vari referenti. Mentre la Luna vi crea un attimo di incertezza a metà settimana, e purtroppo il vostro Mercurio vi tradisce migrando in Quadratura in Gemelli, quindi concludere gli accordi nei primi tre giorni di questa settimana sarà più utile. Marte vi ricorderà a fine settimana che esiste anche il tempo da dedicare alla passione, e che sarà giusto dedicarsi a questa parte della vostra vita fino ad adesso un po' trascurata.

Bilancia

Trigoni fortunati ovunque per voi che arrivano dal posizionamento felice nel segno amico dei Gemelli. Le forze planetarie sembrano volervi bene e darvi tutta l' energia che vi è stata sottratta dato il copioso impegno e lavoro dei mesi scorsi nel risolvere beghe per voi e per i vostri cari. La Bilancia sta iniziando una fase ascendente nella classifica dello zodiaco, per altro questa settimana la Luna vi è molto amica, e sarà elargitiva di incontri fortunati, colpi di fulmine, e ritorni di amori importanti.

Scorpione

Una settimana molto importante per lo Scorpione, visto che ben due pianeti si daranno il cambio della guardia in Opposizione. Mercurio infatti migra in Gemelli e smette di creare tensione comunicativa e di farvi prendere lucciole per lanterne. Mentre Marte inizierà la sua sfida in Opposizione proiettando una serie di energie passionali e forti su altro da voi. Forse vi sentirete un po' meno tolleranti, e qualche reazione tardiva rispetto a fastidi e parole che vi hanno messo a disagio potrebbe manifestarsi. Aspettando una sospirata estate sarà un'ottima settimana per riprendere uno sport.

Sagittario

È una settimana che vi fa sentire un po' tagliati fuori dai giochi, distanti dal movimento che osservate da lontano. Lunedì si scioglie finalmente un dubbio per voi, grazie al positivismo innato che possedete voi Sagittario sarà infatti spontaneo per voi affrontare un Plutone di misteri che volete sciogliere, il che vi metterà nelle condizioni di potere procedere serenamente con i vostri progetti seppure vi sentirete soli. Mentre i pianeti vi guardano dall'Opposizione in Gemelli, anche la Luna vi abbaglierà con qualche notizia inaspettata che vi sorprenderà, mentre Mercurio da mercoledì vi consiglierà di tacere in alcune situazioni tese, Marte si congeda dal sodalizio energico che fino ad adesso vi ha elargito, e sparisce per un po' lasciandovi meno motivati. In amore meglio essere diplomatici.

Capricorno

Sarà una settimana di grande osservazione per voi Capricorno. Il cielo astrologico vi fa storcere un po' il naso, troppi pianeti in Gemelli per i vostri gusti, tanto da infondervi un senso di caos indesiderato intorno a voi, dal quale vorrete dissociarvi isolandovi un po'. Odiosa la defezione di Mercurio che vi rende più tesi e critici nel dialogo, ma era ora di migrare per lui e di lasciare il sostegno che vi era prezioso dal suo trigono. La buona notizia? Marte domenica si pone in condizione di Trigono, rinvigorendovi fortemente, e dandovi energia nelle passioni, una voglia di iniziare moltissime cose, e una pratica riuscita in tutto!

Acquario

Sarà una settimana splendida per voi Acquario, visto che il tripudio di pianeti nell'amico Gemelli dinamizza ogni aspetto della vostra vita con i suoi magnifici trigoni. Qualcosa di speciale mercoledì quando la Luna si unirà alla compagine aerea della vostra famiglia di elemento creando un ennesimo Trigono felice. Emozioni e sensazioni sembrano padroneggiare nella vostra vita, ma anche una discreta dose di fortuna e la voglia di sintesi che rimette in ordine tutto. Il fine settimana purtroppo è l'inizio della belligeranza di Marte in quadratura che si sposta in Toro, da quel momento in poi sarà importantissimo disciplinarsi e mantenere la massima calma per un po' di settimane!

Pesci

Settimana tutta tesa e protesa verso riflessioni intime ed importanti. Voi Pesci siete ipersensibili, e gli accadimenti dello scorso week end sono stati una cartina di tornasole significativa per valutare i comportamenti affettivi di tutti. Il vostro cielo è assolutamente in linea con il bisogno di ricerca della vostra anima, ci saranno sorprese molto positive, ma anche alcuni risvolti per cui prendere nota sarà sensato. Scelte molto significative nella vostra vita, e grandi risvolti si annunciano. Marte per il fine settimana ritorna amico, e la passione riprende fluida e focosa lasciando le spigolature affettive ed amicali al passato.