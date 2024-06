Bandiere verdi alle spiagge, la Sicilia si piazza al secondo posto in Italia: ecco le 18 località a misura di bambino

Ma a voler vedere il bicchiere mezzo vuoto, c’è anche qualche nota dolente. La prima è che per l’Isola non ci sono new entry, come del resto in quasi tutte le altre regioni, con unica eccezione l’Abruzzo, dove si registra l’ingresso di San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La seconda è che la Sicilia, prima nel Paese per lunghezza delle coste e seconda per estensione in metri quadrati dopo la Calabria, è invece fuori dal podio dei territori con la più alta densità di bandiere verdi, che vede in testa proprio l’Abruzzo con un vessillo ogni 11,8 km, seguito dall’Emilia-Romagna (ogni 13,5 km) e dalle Marche (ogni 13,8 km). Resta però il fatto che le coste siciliane, in numeri assoluti, sono tra le più green dello Stivale, che conta in tutto 147 spiagge a misura di bimbi e famiglie, una ogni 55 chilometri. A queste, visto che l’iniziativa di Farnetani considera anche le località straniere, bisogna aggiungere altri otto stendardi, di cui quattro in Spagna, uno in Romania e tre in Africa. Tra i requisiti necessari per aggiudicarsi il premio: presenza di lidi con sabbia; adeguato spazio fra gli ombrelloni per giocare; acqua che non diventi subito alta in modo che i bambini siano in sicurezza; assistenti in spiaggia e attrezzature dedicate ai più piccoli, senza dimenticare le opportunità di divertimento per i genitori, come negozi, ristoranti, bar e strutture sportive.