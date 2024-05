Ariete, vi stupite di quante cose si possono portare a termine in una giornata: l'oroscopo di oggi, giovedì 30 maggio

Sotto un cielo in pieno fermento, con la Luna in trigono indebolita però da un Marte bellicoso, cercate di accontentarvi senza strafare. L’atteggiamento passivo-aggressivo non porta nulla di buono: se avete voglia di lamentarvi, parlate.

Con il disequilibrio portato dalla Luna in Pesci in aspetto nefasto a Giove, a Venere e al Sole, oggi potrete cadere in numerose contraddizioni. Nonostante capacità e preparazione, gli errori di valutazione capitano e non si possono nascondere.

Un inciampo o contrattempo che si risolvono senza conseguenze, grazie alla Luna in sestile, possono diventare lo spunto per una riflessione costruttiva. Provate a confidarvi più profondamente con il partner. L’irritabilità e il nervosismo così svaniranno.

Siete voi i primi a stupirvi di quante cose si possono portare a termine in una giornata, se l’umore è positivo e la testa del tutto libera da intralci. Non occorrono rivoluzioni drastiche: basta puntare su ciò che già avete e farlo funzionare meglio.

Leone. 23/7 – 23/8

Il metodo potrebbe differire rispetto a quello dei colleghi, ma l’importante è che operiate tutti in sinergia per le stesse finalità, non importa come. Se nel lavoro è bene esplorare l’ignoto, in amore conviene non rischiare e tenersi stretto ciò che si ha.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una giornata con l’opposizione della Luna in Pesci: non riceverete aiuti e dovrete cavarvela da soli, anche quando le forze inizieranno a crollare. Salvare ciò che si può e disfarsi di tutto il resto: di fronte a un fallimento, è l’unica scelta possibile.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Alle prese con un sogno, che continua a rimanere distante senza trasformarsi in realtà, forse dovreste iniziare a pensare di cambiare obiettivo. Serve a poco prendervela con la sfortuna: assumetevi le vostre responsabilità e fate tesoro degli errori.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La difesa di uno spazio interiore non significa custodire gelosamente il vostro vissuto, ma avere un’identità forte e non temere il confronto. In trigono, la Luna favorisce ogni tipo di comunicazione. Adattare i programmi agli impegni non vi pesa.