Cancro, portate addosso tutto il peso di un litigio in famiglia: l'oroscopo di oggi, lunedì 27 maggio

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 27 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La vostra sensibilità artistica e il gusto del bello sono ciò che oggi può aiutarvi a superare indenni gli effetti della Luna in Capricorno quadrata a Marte. La validità di certe intuizioni meriterebbe miglior sorte, purtroppo molti intoppi tendono a rallentarvi. Toro. 21/4 – 20/5 Lo scambio di sguardi dolci fra la Luna e Urano apre la strada agli incontri e alle opportunità. Risparmiate energie per farle durare al massimo. Non bisogna essere dei grandi oratori per venire apprezzati. Sapete cavarvela anche stando in silenzio. Gemelli. 21/5 – 21/6 La giornata è in leggera pendenza, quel tanto che basta per avvertire la fatica. Dopo cena, però, la vostra fortuna gira e ripartite alla grande. Se un discorso della persona amata vi ha ferito, chiedetele spiegazioni e poi tirate le conclusioni. Cancro. 22/6 – 22/7 Portate addosso tutto il peso di un litigio in famiglia: il pensiero di aver pronunciato certe parole, anche se in preda alla rabbia, non vi dà pace. La Luna in Capricorno vi bersaglia con le sue frecce infuocate. Ogni azione implica dubbi e rimorsi.

Leone. 23/7 – 23/8 Atmosfera vivace, da cui non aspettarvi grandi risultati, ma che comunque vi vede piacevolmente divertiti e coinvolti. Idee e programmi di festa. È così decisivo sentirvi apprezzati che fareste qualsiasi cosa pur di compiacere chi vi vive affianco. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna in Capricorno vi elegge a suoi pupilli, quest’oggi: potete ottenere tutto quello che desiderate a un prezzo decisamente accattivante. Non rimandate a domani quello che potete fare oggi. Battete il ferro finché è caldo, come si suol dire. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in quadratura dal Capricorno chiude a doppia mandata ogni vostra speranza di cominciare la settimana in maniera tranquilla e rilassata. I vostri passi sono più incerti del solito. Là dove servirebbe una spinta, non contate sulla fortuna. Scorpione. 23/10 – 22/11 La routine sa essere decisamente impegnativa, in modo particolare oggi che è lunedì, e tutti sembrano avere il broncio e cercare di evitarvi. Il momento più prezioso è quando, in compagnia di chi vi vuole bene, vi confidate davanti a un caffè.