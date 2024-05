Oroscopo della settimana: giorni positivi per Gemelli, Bilancia e Acquario

Una settimana caratterizzata dalle interlocuzioni di Mercurio che deciderà di confrontarsi con due giganti planetari. Per prima si connetterà al serio e razionale Saturno, traendo considerazioni molto importanti per la pianificazione del lavoro. Subito dopo si congiungerà a Urano anch'esso in Toro, facendo voli pindarici ed abbracciando una valutazione positiva e senza paura rispetto ad un nuovo progetto. Questa settimana sarà importantissima per pianificare il vostro futuro pratico, nel week end vi dedicherete all'amore.

Con un Marte così pungolante il cielo del Cancro non è sempre sereno. Aggiungendo che i pianeti si sono spostati in gruppo nella vostra dodicesima casa ideale, il vostro livello emotivo sembra essere fortemente agitato. La possibile risultante è che possiate sentire dubbi ed insicurezze più forte del solito. Niente paura, scoprirete presto che sono più le vostre proiezioni ad agitarvi, se non trovate sicurezza nel vostro rapporto parlatene semplicemente con il partner del resto Mercurio è in posizione amica e non farà mancare la comunicazione.

Settimana fin troppo ricca per voi di stimoli, pensieri, e novità. Il vostro cielo si riempie di Sole, Venere e Giove, abbondanti e luminosi tutti, ma senza la guida del vostro Mercurio vi potreste sentire a bordo di un'astronave che non sapete come guidare. Giovedì la congiunzione del caro Mercurio con Urano vi potrà dare uno sprazzo di istinto in più, e vi aiuterà quasi in automatico a utilizzare il contenuto vario dei pianeti. Non sempre con tutti questi stimoli sarete coerenti, ma fa parte del vostro gioioso carattere da Gemelli.

LEONE

Sarà una settimana molto bella per voi, caratterizzata dall'apertura morbida del vostro Sole che sposa benissimo la frequenza di Venere e di Giove. Molti Leone ritroveranno il sorriso, altri avranno voglia di partire, altri troveranno l'amore. L'unica nota stonata è Mercurio che dalla sua posizione di quadratura sembra destare pensieri ed analisi complicate. Forse è tempo di riorganizzare i pensieri, forse è tempo di provare proporre un approccio nuove alle cose, sopratutto al lavoro, con i pianeti così intensi e ricchi dovrete gestire le cose con un sorriso ed un' allegria rediviva, per voi stessi e chi amate intorno a voi.

VERGINE

L'importante per voi Vergine è avere dalla vostra parte Mercurio, poco importa se Sole, Venere e Giove in quadratura vi sollecitano costantemente a fronteggiare tantissimi impegni e scadenze. Anche le pretese dell'amore rispetto al vostro tempo così impegnato e occupato vi pungolano piacevolmente in questo caso. Oberati si, ma nel pieno di cose che sembrate voler fare, cose dove la ricerca di un ritrovato entusiasmo sarà fondamentale.

BILANCIA

Ottime notizie per voi Bilancia questa settimana. Sole, Venere, il grande Giove, tutti in trigono per voi, tutti trainanti verso un' idea di chiarezza e semplificazione, e di sintesi positiva di tantissime prove che avete affrontato. Finalmente si parla di risultati, di strategie di recupero, di grande serenità nei confronti di voi stessi per il lungo lavoro fatto. Adesso avrete voglia di dare in amore il giusto peso alle cose, senza perdere troppo tempo a questionare su dettagli poco importanti. Più leggeri sorvolerete su tutto con la vostra impeccabile grazia.

SCORPIONE

Questa sarà la prima settimana in cui voi Scorpione non avrete Giove contro dopo un lungo periodo. Gioitene, poiché il tutto sarà più semplice e calmo, rimangono ancora Urano e Mercurio a sollecitarvi, il primo a cambiamenti importanti, mentre il secondo vuole riaccendere la vostra voglia di dialogo più aperto e più disponibile. Non senza qualche dubbio proverete a chiedere chiarimenti in ambito lavorativo, avete voglia in questo campo di essere maggiormente valorizzati, ed avere più spazio. In amore forse avrete più chiari i deterrenti piuttosto che le motivazioni.

SAGITTARIO

Il vostro pianeta Giove sembra abbracciare la vis aperta e giovanile dei Gemelli, rendendovi più allegri e scanzonati, senza troppo badare a come porvi con strategia. I Sagittario si spogliano di una certa seriosità, e ritrovano il loro proverbiale entusiasmo. Curiosi come non mai di provare esperienze nuove, di relazionarsi a gente diversa, e di sperimentare nuovi amori. Il cielo prevede per adesso una ritrovata giovinezza emozionale che vi sarà utile per scrollarvi di dosso qualche dissapore che avete ormai brillantemente superato.

CAPRICORNO

Questa settimana vi invita a non rimpiangere lo spostamento di Sole; Venere e Giove dalla posizione di trigono. Non si può infatti pensare sempre di progettare, gli astri vi hanno semplicemente invitato ad agire. Sarà con Mercurio che scenderete in campo, comunicando e cercando nella situazione circostante le risposte alle vostre idee e progetti. Il cielo è assolutamente positivo, e vi propone delle ricognizioni su relazioni ed abitudini, voglia di variare anche per voi che siete abbastanza abitudinari.

ACQUARIO

Voi Acquario fate sempre mille cose tutte insieme, ma se a questa vostra solita attitudine si sommano i poderosi Trigoni di Sole, Venere e Giove, il tutto diventa veramente troppo. Forti di grandissime ispirazioni, idee e sentimenti eccovi alle prese con un flusso davvero intenso di cose. Mercurio purtroppo è distonico in Quadratura nei vostri confronti, per cui non sempre sarà facile scegliere, e non sempre riuscirete ad esprimervi. Attendete un po' mentre vi fate suggestionare piacevolmente da sogni, proposte e nuovi spunti. Proposte lavorative interessanti, e amori che si avvicendano velocemente.

PESCI

Sarà Saturno a fare da bilanciamento alle quadrature che arrivano dai Gemelli. I pesci infatti affrontano da questa settimana una compagine di pianeti che tende a creare molta confusione. Sole, Venere e Saturno sembrano andare verso direzioni un po' caotiche per voi, ed eccovi presi da tantissime perplessità. Fare in modo di riuscire a non coinvolgervi troppo da fatti e persone che non hanno la vostra stessa sensibilità sarà fondamentale, siate forti e centrati. Le cose che veramente contano sono dalla vostra parte, questa è una certezza che nessuno vi può togliere.