Acquario, sul lavoro è tempo di seminare: l'oroscopo di oggi, domenica 26 maggio

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 26 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Oggi rischiate un black-out della lucidità, con la Luna in Capricorno. Di fronte a una decisione, meglio cercare il consiglio di un amico. Non lasciatevi prendere dal malumore, altrimenti sarà inevitabile finire a discutere animosamente. Toro. 21/4 – 20/5 Se ciò che desiderate è rimasto a lungo fuori portata, la Luna in trigono a Mercurio sembra indicare che il vento stia finalmente cambiando. Avete i lasciapassare giusti per presentarvi in un nuovo spazio e dimostrare tutto il vostro valore. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’ingresso di Giove nel vostro cielo è un evento da festeggiare degnamente, con una domenica spensierata che offra nuova linfa alle vostre idee. Vi attende una fase in cui potrete mettere ordine fra i progetti, concentrandovi su ciò che più amate. Cancro. 22/6 – 22/7 In un mezzo pubblico affollato o fra le chiacchiere in un bar, avvertite a volte la strana sensazione di essere capitati nel posto sbagliato. L’opposizione della Luna ostacola la comunicazione: sembra che gli altri parlino una lingua differente.

Leone. 23/7 – 23/8 Il fervore che spesso vi anima oggi pare essersi preso una pausa, ma avete comunque una visione chiara e il pieno controllo della situazione. Forse per gioco, lanciate occhiate a destra e a sinistra: il partner lo nota e, naturalmente, sono guai. Vergine. 24/8 – 22/9 Nessuna difficoltà concreta, anche in un giorno in cui la lista delle incombenze è chilometrica. L’organizzazione è una vostra caratteristica. Una conoscenza si fa sempre più interessante e finite per pensarci spesso. Indagate sul suo passato. Bilancia. 23/9 – 22/10 In dichiarata inimicizia con il vostro segno, la Luna in Capricorno osteggerà la realizzazione dei vostri propositi, creando qualche dissapore. Per manovre finanziarie di una certa importanza, è meglio prendervi un ulteriore momento di riflessione. Scorpione. 23/10 – 22/11 Quando un familiare domanda aiuto, qualunque sia la causa della sua richiesta, accorrete da lui: la sua gratitudine è il migliore dei risarcimenti. Si può cercare conforto nel lavoro, se l’amore non va, ma anche il contrario, quando il cuore è sottosopra.