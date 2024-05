Bilancia, il metodo che state applicando è davvero quello giusto: l'oroscopo di oggi, giovedì 23 maggio

L’oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 23 maggio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Combattete la sfiducia, il senso di desolazione che a volte vi opprime. Per farlo, potete contare sul prezioso trigono della Luna in Sagittario. L’efficienza delle vostre azioni oggi subisce una netta impennata: meno fatica, ma risultati maggiori.

Toro. 21/4 – 20/5

Grandi rivoluzioni nel cielo, stasera: dopo l’abbandono di Venere, la giornata prenderà tutta un’altra piega, soprattutto in ambito amoroso. Un certo sconforto potrà indurvi a gettare la spugna, ma il tempo dimostrerà che sarebbe stato un errore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In serata Venere entrerà nel vostro territorio: tanto basta per stare allegri. Prima, però, c’è da affrontare l’antipatica opposizione della Luna. Lavorare in squadra significa ascoltare e confrontarsi, non imporre a tutti i costi metodi e idee.

Cancro. 22/6 – 22/7

Di carattere sareste anche aperti alla compagnia, ma se spesso restate in disparte, è evidentemente perché non avete trovato le persone giuste. Un breve viaggio apre scenari interessanti per il futuro professionale, offrendo nozioni e prospettive.