Scorpione, sorriso e gentilezza attraggono il successo: l'oroscopo di oggi, lunedì 20 maggio

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 20 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Chiudete la porta prima che la pigrizia entri e avvolga ogni buona intenzione in una nuvola di indolenza. Dimostrate che siete affidabili. L’ordine vi aiuta a tenere in riga le cose da fare, scartando quelle superflue e restando concentrati. Toro. 21/4 – 20/5 Il sestile scambiato fra il Sole ancora per poco nel segno e Nettuno in Pesci gioca un ruolo importante nel rimescolare le carte della vostra vita sociale. Le ultime prese di posizione iniziano a dare i loro frutti: i risultati vanno in una direzione convincente. Gemelli. 21/5 – 21/6 Ancora un giorno con la Luna amica in Bilancia e l’ingresso del Sole, con cui affrontare il lunedì e mandare subito un segnale giusto a chi vi incontra. Non è fondamentale che tutto sia fatto a regola d’arte, ci si può accontentare di qualcosa di meno.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non siete in vena di far festa. È comprensibile vista la presenza della Luna in Bilancia, che vi riempie di dubbi e vi spinge alla solitudine. La coppia diviene un campo di battaglia, in cui sfoderare le armi più affilate quali sarcasmo e pedanteria. Leone. 23/7 – 23/8 Per eccesso di entusiasmo siete capaci di iniziare cento attività, per poi non riuscire a concluderne neanche mezza: elaborate una scala delle priorità. Le intuizioni non mancano, con la Luna in sestile, ma è il caso di renderle attuabili, di dar loro forma. Vergine. 24/8 – 22/9 Alla griglia di talenti ed esperienze bisogna integrare ancora un po’ di fiducia, per far sì che il vostro non resti un progetto inespresso. Per tenere lontana la stanchezza, mettete un sottofondo sonoro e provate a lavorare con la luce naturale. Bilancia. 23/9 – 22/10 Il senso pratico è esaltato dalla Luna nel vostro cielo: non male, considerando che la settimana si apre con una serie di prove impegnative. Cercate di trovare un compromesso con un collega che ha metodi e opinioni molto diversi dai vostri.