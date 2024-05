Oroscopo della settimana, per i Toro si aggiustano le cose in amore

Questa per voi Ariete è una settimana molto speciale, poiché il grande evento che la caratterizzerà sarà il passaggio di Giove in Gemelli, in Sestile con le vostre stelle. Oltre al fortunoso Giove, che nel week end vi regala grandissima energia positiva, anche Venere ed il Sole si dispongono alla stessa distanza. Ed eccovi presi da una nuova energia, la vera rinascita dell'anno, l'occasione che aspettavate, e con Marte nei vostri gradi, galvanizzato da tutti questi influssi planetari generosi, niente e nessuno fermerà la vostra ascesa zodiacale!

La migrazione del Sole, di Venere e del grande Giove fa vertere l' attenzione dei pianeti sui Gemelli, per cui inizia un vero periodo d'oro. Sulla Bilancia che riprende le redini di rapporti e di occupazioni fruttuose. Sull'Acquario che supera molti ostacoli e si produce in una spettacolare fase amorosa e creativa. La Luna brillerà piena in Sagittario Giovedì, illuminando i sentimenti dei Dodici che cercheranno altro via da dove non lo hanno trovato.

Cari Gemelli è il vostro momento! Il sole vi scalda la pelle. Venere farà altrettanto con il cuore. Giove agirà positivamente su tutto. Inizia una fase zodiacale davvero eccellente per voi, fatta di tanta positività, fortuna ed espansione. Il momento è quello giusto per ambire alle tante trasformazioni che auspicavate, per amare meglio e di più, per iniziare a vedere il lavoro come una base sulla quale costruire e ambire molto più di quanto fatto fino ad adesso.

Questa settimana, per voi Toro, è una settimana di saluti. Vi congederete come annualmente dal Sole, che ha ricaricato le vostre batterie. Da Venere, il vostro pianeta, che ha aggiustato le cose in amore. Dal grande Giove, che ha sostato da voi un anno, e che ha fatto di tutto per espandervi. Certamente ha anche amplificato gli imprevisti di Urano, che ancora non schioda dai vostri gradi, e vi chiede ancora impegno, ma che rimasto senza Giove sarà più leggero da gestire. Una semplificazione della vostra vita insomma.

Cancro

Inizia questa settimana un fase molto emotiva del vostro percorso. Trasferendosi delle potenze planetarie non indifferenti in Gemelli, per voi Cancro il cielo si rende un po' un mare, su cui navigare potrà essere divertente, ma senza la guida di una rotta tracciata o ben precisata. Ci sarà però l' appoggio di Mercurio che dal Toro vi vuole trainare, troverete infatti nelle amicizie una spalla fondamentale. Per ciò che riguarda gli altri non sempre riuscirete a capire cosa hanno per la testa. L' intuito però sarà la vostra arma più utile.

Leone

Il cielo cambia radicalmente per voi Leone questa settimana. Finalmente positività e riscontro, e molte cose che vanno al giusto posto. Forse aver metabolizzato la realtà, e avendo constatato l'efficacia di talune strategie piuttosto che altre, finalmente sembra che i risultati, di questo lungo sperimentare, siano arrivati. In sottofondo una ritrovata serenità e positività, mentre i pianeti sembrano volere dirvi di esprimere ancora una volta un desiderio, e di sentirvi liberi di ambire a dell'altro ancora mentre state assistendo alla materializzazione di alcune cose molto importanti per la vostra vita, per cui avete lungamente faticato.

Vergine

Cambia moltissimo il cielo per voi Vergine. Gli stessi pianeti che vi sostenevano in trigono adesso si dispongono in una quadratura che vi obbligherà a concentrarvi sull'azione, e sulle conseguenza dei sistemi che avete scelto per realizzare i vostri sogni. Sole, Venere e sopratutto Giove vi faranno molto riflettere su quanto, in amore e a lavoro, il gioco non valga la candela. Avrete comunque l'appoggio dei due geni planetari che non vi faranno mancare intelligenza, e capacità di analisi, Mercurio ed Urano. La Luna e le sue illusioni questa settimana potrebbero invece farvi commettere qualche errore di valutazione.

Bilancia

Inizia con questa settimana un bellissimo periodo per voi Bilancia. L' energia calda e vitale del Sole. La vostra venere, che finalmente si smarca da tutto, e che vi parla in una sublime Trigono di sostegno e positività. Il grandissimo Giove, che inizia un'emissione di energia positiva e fortunosa che vi aiuterà a farvi sentire finalmente dentro il tipo di vita e di desideri per cui avete lottato. Anche la Luna si farà amica, diventando piena, sostenendovi e facendovi aprire socialmente.

Scorpione

Cari Scorpione, ottime notizie! Il Sole, Venere e Giove terminano da questa settimana la loro pesante opposizione. Rallegratevi quindi poiché adesso gli ostacoli diminuiranno di moltissimo, è un momento in cui potete rimettervi a sognare, a lavorare sereni, a vivere al meglio la vostra vita. Rimarranno ancora solo Mercurio in opposizione, ma durerà poco, ed Urano che ancora per un anno rimane in agguato con i suoi imprevisti. Nel quadro generale siete stati bravissimi a resistere, adesso godetevi questo alleggerimento planetario che vi fa riprendere fiato.

Sagittario

Mentre il vostro pianeta, Giove, vi tradirà in opposizione, la Luna questa settimana splenderà su di voi, aiutandovi a capire cosa veramente volete, e come comportarvi nei confronti dei vostri affetti. Da questa settimana inizia per voi Sagittario un percorso molto importante, pieno di comprensione interiore, e prese di coscienza del circostante. Prima di raccontarvi, chiarite però le idee, poiché il vostro animo ha bisogno di essere accolto, ma servirà l' interlocuzione giusta.

Capricorno

Per voi Capricorno questa settimana è emblematica di un periodo che tramonta, ed un' altro che si avvicenda. Il poderoso appoggio di Giove in trigono verrà meno. Il Sole e Venere migreranno anch'essi nel segno dei Gemelli, dove saranno talmente distanti in gradi da non essere percepiti per un po'. L' Astrologia vuole dirvi che è finito il tempo delle grandi imprese e delle progettazioni epocali, e che inizia uno stato di cose in cui l' attenzione alle piccole cose del quotidiano, negli affetti e nelle azioni sarà altrettanto importante che partire per l' ennesima ambizione.

Acquario

Splendide notizie per gli Acquario, che vedono trasformarsi tre ostacoli importanti in tre occasioni favorevoli. Le Quadrature di Sole, Venere e Giove finalmente cessano, non costituendo più limiti energetici, difficoltà in amore, e ostacoli che limitano la vostra espansione. Non solo, si tramutano in Trigoni! Ovvero le energie più potenti ed alleate della logica zodiacale. Il rinvigorimento sarà percettibile, e complice anche Marte amico, anche fisicamente c'è una nettissima ripresa. Mentre in amore una situazione complicata prende il via in senso definitivo, e che dire di un Giove che non solo cessa con le emorragie economiche e con le complicazioni amministrative, ma vi regala fortuna, espansione, successo e creatività.

Pesci

Da questa settimana in cielo cambia molto per voi. Sole, Venere e Giove entrano in quadratura. Il chè comporta uno sforzo molto significativo, che consiste nell'ottimale distribuzione delle vostre energie tra gli impegni lavorativi e pratici, e il bisogno di nutrire affettivamente famiglia ed affetti. Il vostro cielo è decisamente molto netto nel proporvi questo divario che saprete assolutamente compensare con il vostro spirito di sacrificio salvifico. Anche nella gestione delle spese che riguardano la casa, sarete molto bravi ad economizzare ed ottimizzare ogni tipo di investimento, mentre cresce sempre di più l' osservazione dei vostri movimenti sociali e mondani.