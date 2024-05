Acquario, basta un contrattempo per farvi imbronciare per il resto della giornata: l'oroscopo di mercoledì 15 maggio

Si stanno aprendo spiragli interessanti per quanto riguarda corsi di studio, aggiornamenti, esperienze formative. Non pensateci troppo, buttatevi! Se sognate di rivoluzionare tutto, riordinando progetti e ambizioni, è ora di fare un passo concreto.

È importante avere i piedi ben piantati a terra, ma ciò non significa essere incapaci di pensare in grande e accontentarsi di qualsiasi cosa. Momenti rilassanti a due, a cui forse manca un pizzico d’intensità per essere veramente perfetti.

Con la Luna in Leone impegnata a dar battaglia ai molti pianeti nel vostro cielo, potrebbero capitarvi piccoli guai in ogni ambito. Siate accorti! Il lavoro, l’amore e le energie psicofisiche vivono una giornata di affanno: prendetevi una pausa.

Complice la Luna in Leone, sentirete calpestati i vostri diritti, ma il profondo senso della dignità vi spingerà ad alzare la voce e a reclamare. Un progetto si rivela troppo grande per le vostre possibilità? Niente di sbagliato nel ridimensionarlo.

Preoccupazioni e ansie fanno parte del vostro modo di vivere un sentimento: la paura di perdere ciò che avete è il segno di quanto ci tenete. Iniziative personali in un settore che non avete ancora esplorato aprono a concreti guadagni futuri.

Mercoledì senza avvenimenti di rilievo, ma in serata potrebbe iniziare a smuoversi qualcosa all’altezza del cuore, dopo settimane di intorpidimento. Uscite e divertitevi, se ne sentite il bisogno. Se chi vi sta accanto non vi segue, muovetevi da soli.

L’istinto di dettare sempre il passo del gruppo oggi va tenuto a bada: la Luna incespica in una serie di pesanti trabocchetti e vi manda in confusione. Permalosità oltre i livelli di guardia. Vivete le critiche, anche se garbate, come pugnalate alle spalle.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il trigono della Luna offre la chance per migliorare la posizione nell’ambito lavorativo, sfruttando l’influenza di un personaggio carismatico. Scappare non vi fa onore, quando qualcuno lascia intravedere interesse per voi. Gestite l’emozione!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sicurezza e padronanza vi consentono di muovervi abilmente in molteplici situazioni, schivando gli ostacoli e individuando i percorsi migliori. Il dialogo di coppia non è ancora tornato ai livelli di un tempo, ma sapevate che sarebbe stata dura.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Leone ha l’effetto di un martello pneumatico sul vostro umore: basta un contrattempo per farvi imbronciare per il resto della giornata. L’intesa non è perfetta oggi, ma siete consapevoli che anche in una storia importante può succedere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dimostrare che siete all’altezza della situazione è una gratificazione immensa. Ora potete guardare tutti negli occhi, senza abbassare lo sguardo. Tiratevi fuori da una lite, finché siete in tempo: se vi farete trascinare, potrete perdere il controllo.