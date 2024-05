Settimana fortunata per la Vergine ma luce e positività per tutti i dodici segni

La settimana dello zodiaco promette molto bene. Mercurio cambia sede, mentre la bella Venere invoca Saturno perché sia amore eterno, e mentre Giove e Sole spanderanno luce e positività ed introdurranno una fase per i Dodici, buona settimana!

Ariete

Sarà la settimana in cui saluterete Mercurio che esce dai vostri gradi, pertanto vi sentirete meno agili mentalmente, e meno comunicativi. Non per questo meno attenti ai bisogni di chi amate e le persone con cui vi relazionate al lavoro, che aspettavano un vostro cenno per dare il via a qualcosa di nuovo. Forse semplicemente più alleggeriti nei pensieri, potrete dedicare anima e corpo alle passioni di Marte che rimane con voi in Ariete.

Toro

Per voi è una settimana che comincia a movimentarsi con l'arrivo di Mercurio nei vostri gradi. Non è il Toro il luogo ideale per il dio dai piedi alati, ma sicuramente in termini di comunicazione e diplomazia vi conferirà comunque una certa agilità. Il vostro cielo è comunque attraversato dal Sole e da Venere che riscaldano il cuore, e vi predispongono a sentimenti chiari e generosi, mentre saranno possibili piccole entrate extra.