Scorpione, un’azione apparentemente sleale non manda tutto all’aria: l'oroscopo di oggi, giovedì 9 maggio

Siete pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla Luna nel vostro segno e su Plutone e Marte suoi alleati: non avete nulla da temere. Le vostre aspirazioni non si possono più nascondere, chi vi ama le percepisce e fa di tutto per aiutarvi.

Una giornata tranquilla dopo i fasti dei giorni scorsi, con la Luna ormai approdata in altri lidi. Cercate di dare spazio alla vostra originalità. I progetti che vi stanno a cuore hanno bisogno di coraggio: se qualcosa non va, provate a rivoluzionare.

Dinamica e scattante, la Luna in Gemelli alleata a Marte è un’iniezione di adrenalina per il vostro spirito di fuoco. Tanta voglia di passione. Forse sarete meno capaci di conciliare, mediare, ma questo dimostra solo che ci tenete veramente.

Siete sempre alla ricerca di stimoli e opportunità, ma quando qualcuno vi offre di accompagnarlo in un’avventura, ve ne ritraete spaventati. Le carte le avreste in mano, ma ciò che viene meno è la lucidità per giocarle al momento giusto.

Potreste trovarvi ad affrontare una leggera pendenza, metaforicamente, in cui servirà concentrare il fiato e le energie per non perdere il passo. Riceverete una notizia inattesa da un contatto lontano, che accenderà la curiosità, ma anche il sospetto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un’azione apparentemente sleale non può bastare per mandare tutto all’aria. Forse si tratta di un malinteso: urgono chiarimenti e in fretta. La crescita professionale passa attraverso alti e bassi, rotture e riconciliazioni, vittorie e sconfitte.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Gemelli richiede uno sforzo extra per evitare di entrare in letargo: combattete l’apatia incontrando gente e allacciando contatti. L’attività fisica va calibrata, se non volete farvi male: vi sentite in forma, ma l’allenamento scarseggia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’immaginazione ricomincia a girare, le idee si rimettono in moto e con esse torna la voglia di renderle concrete. Guadagni in continua crescita. Con chi amate serve pazienza, ma di certo vale anche il contrario: chi si conosce bene sa perdonarsi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in trigono a Plutone vi offre la concretezza per costruire qualcosa di grande. Solidità, lungimiranza e senso pratico non mancano. Le cose stanno andando bene, anche in questo periodo di profonda trasformazione. Pensate al futuro.

Pesci. 20/2 – 20/3

La routine, per quanto ripetitiva, in certi casi è meglio delle montagne russe a cui oggi la Luna in Gemelli vi sottopone. Reggetevi forte! Siete ambiziosi, perciò non conta la distanza dal traguardo. Occhio solo a non passare per visionari!