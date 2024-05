Oroscopo della settimana, per i Capricorno tornano brio e voglia di vita

È la Luna, vostra graditissima amica da sempre, ad essere la risposta a tutto. Il percettibile astro infatti sceglierà proprio i vostri consoni gradi per farsi Nuova, e rinascere dentro di voi. Ed è proprio di rinascita che si parla, con una Sole che attraversa la vostra costellazione rivitalizzandola, e regalandovi energie necessarie. Mentre Giove si prepara a salutarvi, il solidissimo aspetto che forma il Sole con il serio Saturno vi regala un Toro possente e concreto in tutto, tanto al lavoro, quanto in amore.

La settimana per voi promette bene. Si è riattivato Mercurio, e con il vostro Marte pienamente presente nei vostri gradi traboccante di energie, nessuno vi ferma. Tenderete a voler capire e comprendere al di là di quello che si vede con l'uno, mentre con l'altro tenderete ad essere più passionali ed avvincenti che mai. Sorpresa della settimana per voi Ariete è il novilunio che vi porterà tante novità e sopratutto nuove convinzioni.

Questa settimana la Luna Nuova in Toro risulta capace di tanti aspetti e stimoli che renderanno Capricorno e Vergine felici di ritrovare sentimento e vitalità, e che coinvolgeranno Pesci e Cancro in nuove dialettiche affettive. Il resto dello zodiaco sperimenta nuove situazioni esistenziali e sentimentali, mentre l'oroscopo in generale prevede sviluppi straordinari da "Sabato Italiano". Buona settima ai Dodici!

Per voi Cancro, segno consacrato alla Luna, questa è una settimana assolutamente florida. Rinasce infatti, la vostra Dea, in Toro che per voi rappresenta l' area delle affinità elettive, dei desideri realizzati, delle amicizie, e delle ispirazioni di talento. Bando quindi, una volta e per tutte, alle insicurezze, ed alle voglie interrotte per priorità altre. È un momento molto acuto, gioioso ed intenso, sappiate quindi bene sfruttare lo spunto e l' impennata delle stelle, senza però impelagarvi in situazioni sentimentali difficili, che poi fanno disperare gli amici che vi ascoltano, che in questo periodo significano moltissimo per voi.

Leone

Vi farà piacere sapere che Mercurio sta lavorando per voi, e con la positività che il grande Giove già infonde, è proprio nell'ambito lavorativo che tenderete ad aprirvi e a farvi comprendere ed apprezzare di più. Il cielo promette di risanare proprio un'area più volte motivo di stress per voi. Mentre il Sole e la Luna non saranno questa settimana di gran conforto, anzi vi chiederanno di indagare un po' dentro voi stessi, anche Marte inizia a darvi energie passionali e positive che saprete utilizzare per rinverdire il rapporto di coppia.

Vergine

Il vostro cielo è illuminato da entrambi i luminari a voi compatibili. Sole e Luna vi infondono energia ed una nuova e preziosissima visione di voi stessi che si rende più positivi ed ottimisti. Vedersi nella chiave giusta è sempre il trucco, anche per fare uscire il vostro segno zodiacale dalle solite banalità da astrologia da rotocalco, che vuole condannato il vostro segno zodiacale ad un ruolo segretarile e sempre servile. Adesso rifatevi il trucco, e l' autostima. Si avvicendano soluzioni ed accordi in parola sui quali potrete fidare non poco. Amore possibile se solo vi convinceste a fare un passo.

Bilancia

Le dinamiche degli astri sembrano snobbarvi un po', facendovi sentire vaghi e senza una particolare direzione che non sia decisa dagli eventi, da incombenze e da scadenze altre da voi. Sarà il novilunio a metà settimana a sorprendervi, generando una certa sorpresa nei confronti di qualcuno che farà di tutto per farsi perdonare qualcosa da voi e dimostrarvi che è cambiato. Forse la visione delle cose che avete davanti è destinata a cambiare in questa settimana in cui il destino rimescolerà le carte in tavola e tutto intorno a voi cambierà.

Scorpione

Per voi il cielo è ancora un po' difficile in opposizione, con moltissimi pianeti complicati da gestire. Sarà proprio un pianeta in opposizione a darvi però lo stimolo giusto, un luminare per meglio dire, sarà la Luna Nuova in Toro che vi sorprenderà, dandovi modo di approcciare a ciò che vi manca in maniera diversa. A rendervi conto dello stato di alcune cose, e ad accettare le condizioni altre che si sono preparate, ed ecco iniziare in voi un processo di uscita che presto vi darà benessere.

Sagittario

Le stelle di questa settimana sembrano volere suggerire a voi Sagittario di mettere da parte una serie di risorse ed energie e forze. Al fine di affrontare meglio un'opposizione Gioviana che cambierà moltissimo le carte in tavola, questi passaggi planetari attuali saranno preziosi per chiudere sospesi e dare un ordine alle cose. Importantissimo sarà per voi accettare l' idea di risparmiare, di non fare passi più lunghi della gamba, di non impelagarvi in faccende poco chiare a livello legale e di optare per tutto ciò che è chiaro e sicuro.

Capricorno

È una settimana in cui torna brio e voglia di vita, con i preziosi aspetti della Luna nuova che vi regalerà moltissimo in termini affettivi. Mentre siete tutti intenti a mandare avanti affari ed ambizioni, eccovi pronti a vivere emozioni e vitalità in maniera intensa forte e convinta, un positivismo a tutto campo che vi convince che la guerra è finita, che avete costruito tantissimo, che la vostra vita vi piace, e se proprio non riuscite a staccare... bhè sì, c'è ancora molto da potere fare!

Acquario

Quanto la fate lunga per un innamoramento, che sarà mai ?! Credete di perdere libertà, di non essere più padroni del vostro tempo, che inizieranno le solite dinamiche di coppia a cui siete allergici, che scadrete nella banalità come tutti gli altri e tutti i vostri soliti proclami che voi siete diversi... ma piantatela! Godetevi l'amore in tutte le sue forme, è vero che in tutto voi fate la differenza, ma le stelle vogliono ricordarvi che ogni amore, ogni relazione affettiva è diversa da tutto il resto, e la quadratura della Luna nuova vi metterà davanti questa evidenza contro la quale nessuna delle vostre frasi ad effetto vi servirà!

Pesci

Saturno penserà a rendervi solidi e stabili collaborando con i pianeti leggeri in grado compatibile, mentre la Luna vi darà molta romanticità, voglia di esprimervi, ed un ritrovato linguaggio affettivo che vi aiuterà a sentirvi più forti ed agili con il partner e tutto il vostro mondo affettivo. Questa dialettica però non avrà solo effetti leziosi, ma coinvolgerà una serie di persone in maniera assolutamente efficace in termini lavorativi, di accordi e di intese che nel tempo risulteranno preziose e piene di entusiasmo.