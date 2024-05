Gemelli, farvi cambiare opinione è difficile: l'oroscopo di oggi, mercoledì primo maggio

Oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì primo maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Rimanere focalizzati sugli obiettivi non vi costa fatica, specie se vi affiderete al sestile della Luna in Acquario a Mercurio nel vostro cielo. Un amico vorrebbe aiutarvi a smaltire velocemente gli arretrati, ma voi preferite lavorare in solitaria. Toro. 21/4 – 20/5 Avanzare in un progetto sembra un’impresa ardua: il Sole in quadrato alla Luna e Plutone favoriscono la sensazione di aver preso la strada sbagliata. L’attrito Venere-Plutone fa riaffiorare il risentimento verso chi vi ha fatto soffrire, turbando la serenità. Gemelli. 21/5 – 21/6 Farvi cambiare opinione è difficile, soprattutto quando la discussione verte su argomenti sui quali credete di saperne più di chiunque altro. Vedete il bicchiere mezzo pieno: con il trigono della Luna, state meglio e sentite rifiorire l’energia. Cancro. 22/6 – 22/7 D’umore allegro, mostrate grande disponibilità nei confronti degli amici, che subito ne approfittano per confidarsi o appoggiarsi a una spalla fidata. Vi butterete in ogni impresa con entusiasmo, conservando però la consapevolezza che nulla è definitivo.

Leone. 23/7 – 23/8 Qualche fastidio in famiglia, unito a una diffusa sensazione di disagio, si spiega con la Luna in opposizione, da sempre motivo di tensioni. Dovreste aprire il dialogo con chi vi è accanto e accettare i consigli di chi vuole solo il vostro bene. Vergine. 24/8 – 22/9 Una bella notizia vi regala buonumore, vitalità e desiderio di compagnia. Il recente esito positivo di esami o colloqui di lavoro vi rende euforici. Non stancatevi per l’ambizione di essere sempre i primi in ogni classifica: collaborare è meraviglioso. Bilancia. 23/9 – 22/10 Armati di buona volontà e connessi all’ambiente circostante, grazie alla Luna in Acquario, fungerete da esempio per la vostra dedizione. Non mollate di un centimetro, mentre difendete gelosamente i vostri spazi dalle intrusioni esterne. Scorpione. 23/10 – 22/11 La quadratura della Luna in Acquario vi spedisce in prigione senza venire giudicati prima: i turbamenti e le paure, in vero, sono la vostra unica gabbia. Oggi è meglio non chiedere aiuto all’intuito: piuttosto, lanciate una moneta e affidatevi alla fortuna.