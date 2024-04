I vescovi delle Diocesi siciliane tutti insieme a Roma da Papa Francesco

I vescovi delle Diocesi siciliane in questi giorni sono a Roma dal Papa per la visita ad Limina Apostolorum. Fino al 3 maggio i vescovi delle diciotto Diocesi dell’Isola presenteranno le relazioni dettagliate dell’attività diocesana alla Curia Romana, illustrando il cammino in atto e i progetti per i prossimi anni.

I presuli sono impegnati per confermare la comunione con il vescovo di Roma e con la Chiesa. Il viaggio ha avuto inizio ieri mattina (29 aprile) con l’incontro con Francesco nel Palazzo Apostolico e nei giorni successivi proseguirà con gli incontri nei dicasteri del Vaticano, dove i vescovi presenteranno il cammino ecclesiale delle Chiese di Sicilia, dopo aver inviato nelle settimane scorse alla Santa Sede una relazione dettagliata ognuno sulla propria Diocesi e una relazione generale dell’intera regione ecclesiastica dell'Isola.

Durante i giorni della visita sono previste le celebrazioni nella basiliche papali e un momento di preghiera nella chiesa Santa Maria Odigitria dei Siciliani.