Oroscopo della settimana: grande entusiasmo per i segni di fuoco

Finalmente una bellissima settimana e come non potrebbe non esserlo visto che la vostra bella Venere torna nei vostri gradi dandovi infinita morbidezza ed aggiungendo ai vostri giorni quel pizzico di fortuna in più che costituirà il valore aggiunto all' amore e a tutti i legami diplomatici che intesserete in questa fase della vostra vita davvero utile a risanare un po' tutti i rapporti che avete intorno, potreste inoltre fare in modo di definire meglio le vostre faccende affidandovi al tempo e all' organizzazione del partner...

Questa settimana cederete Venere al Toro per ricevere la forza e l'energia che tanto aspettavate dal vostro pianeta Marte che scivola da voi dai Pesci, ed ecco riconfigurato il vostro spirito zodiacale nel migliore dei modi, visto che Marte è anche il pianeta dell’azione in amore e al lavoro prenderete la situazione in mano non facendovi sfuggire nulla e dandovi fino in fondo in ogni cosa che farete!

Una settimana che riconfigura il cielo e che mette i pianeti al loro posto, il forte Marte riprende vigoria in Ariete e porta i segni di fuoco ad esplodere di entusiasmo, mentre la bella Venere si fa voluttuosa in Toro accendendo i desideri e la voglia di benessere per i Terra. Buona settimana ai dodici!

Uno scambio di pianeti e di alleanze planetarie, mentre Venere era nemica e diventa amichevole morbida e voluttuosa, Marte che fino ad adesso vi ha sostenuti diventa invece nemico e vi fa trovare difficoltà o sospetti nella vita sentimentale che per adesso sembra un po' confusa ed andare avanti con unna serie di interruzioni e di sospensioni, il cielo si fa rocambolesco e voi sarete presi da valutazioni contrastanti in amore, mentre nell' ambito lavorativo potrebbero insorgere piccoli contrasti...

Questa settimana riprendete energia visto che Marte cambia di sede e non solo smette di essere un nemico in quadratura, ma si trasforma in un amico di sestile, facendovi riprendere una vigoria a lungo dimenticata, ed eccovi alle prese di nuovo con la vostra vita, con la vostra simpatica irrequietezza che vi spingerà a fare molto nell' ambito pratico e lavorativo, Venere intanto si mette in una posizione molto emotiva per voi e vi chiede di riflettere sul bisogno di essere compresi e supportati...

Leone

Decisamente un cielo più leggibile per i vostri gusti da auguste maestà, ed ecco che Marte scivola in Ariete , dove dovrebbe sempre stare per voi, mentre venere si fa nemica in Toro, e costituisce una ripresa delle ambizioni lavorative che dovranno essere sempre lucide e chiare, mentre le ambizioni più intime a livello amatorio si dovranno scontrare con i limiti che il rapporto naturalmente porta con se, il serbatoio di forza che costituisce Marte in trigono la dirà lunga sulla fiducia che avrete nella possibilità di ruggire all' occorrenza...

Vergine

Il cielo migliora di molto per voi visto che questa settimana Marte dismette la sua orrenda opposizione che vi ha portato molti scontri e molto stress, mentre la bella Venere vi aiuta dalla nuova a potentissima posizione di trigono dandovi quelle carezze e facendovi sentire la prospettiva rosea di cui avevate fortemente bisogno per motivare tutto il peso che avete sopportato in questi mesi che non sono stati davvero semplici, non resta che godervi questo ritrovato periodo di serenità...

Bilancia

Meglio Marte contro decisamente per voi che non la vostra Venere che finalmente dismette questa settimana la sua fastidiosissima opposizione ai vostri gradi e che sembra lasciare spazio a pensieri nuovi e alternare gli obbiettivi o i protagonisti delle vostre vicissitudini, amorose e lavorative, seppure a muso duro vi calerete nei panni di un vero e proprio guerriero provate però adesso a discernere meglio le faccende e a dare spazio agli altri per rimediare a delle faccende un po' complicate senza attaccare per primi, ci sarà tempo per sguainare le spade all' occorrenza, ma non siate precipitosi...

Scorpione

Venere entra in opposizione e Marte si eliderà dal vostro cielo facendovi sentire meno il suo sostegno forte, ecco che nell' amore troverete che obbiettivi e lucidità saranno i presupposti ideali per valutare cosa veramente fare nella vostra situazione e far cadere i veli delle illusioni e smettere di pensare che le persone che vi piacciano siano comunque esenti da sbagli o da difetti, ecco che Nettuno prenderà campo e se nella vostra realtà un po' di disillusione padroneggerà nulla vi impedirà di sentire dentro di voi le dolci note di un sogno improbabile ma che non smetterete di nutrire...

Sagittario

Oottime notizie per voi, Marte arriva a darvi una mano ponendosi in una potente e rassicurante posizione di trigono, il cielo finalmente vi regala l' energia giusta per an dare avanti, procedere senza difficoltà e senza quella sensazione di tensione che vi fa valutare se ci sono delle difficoltà o meno rispetto a ciò che volete fare, il vostro anelito a concludere un affare adesso potrebbe rivelarsi fattibile e senza trappole da temere, mentre la passione torna di nuovo a reggere le vostre pulsioni...

Capricorno

Venere e Marte riconfigurano il cielo, dandovi così la condizione ideale per gestire le vostre dinamiche di relazione, con Marte che adesso passa contro il vostro animo sembra un po' più affaticato nel dover portare a termine i progetti iniziati, vi potrete sentire un po' sopraffatti dagli impegni, mentre Venere vuole per voi accordo e dolcezza in intimità, ed ecco servito il vostro cielo che in fondo è più coerente del solito nel bene e nel male e voi apprezzate moltissimo questa caratteristica...

Acquario

Marte riconfigura per voi voglia di azione e voglia di esplicare concetti pensieri ed idee che tenevate un po' troppo per voi, il cielo però vi pone anche la quadratura di Venere come elemento distintivo da questa settimana e vi porta a riflettere su quanto fate a meno dell' amore e delle relazioni, non cercate sempre nell' amicizia tutto ci sono cose che a volte si trovano sotto altre forme di rapporto a cui voi in quanto esseri ancora umani siete comunque soggetti vulnerabili, non si vive solo di idee e il fermarsi di Plutone vi ricorderà a che a volte la leggerezza è la chiave di tutto...

Pesci

Marte si raccomanda a Nettuno prima di congedarsi dal vostro segno sussurrandogli che siete diventati forti e che le vostre decisioni non devono necessariamente essere travolte dalle onde del dubbio, non solo anche i vostri sogni potranno avere molta più vigoria e fare in modo di diventare realtà più facilmente di quanto non pensiate, adesso riposatevi, non c'è più bisogno di sentirsi in stato di guerra, il vostro cielo diventa più morbido guardando ad una Venere amica e ad un Giove che promette moltissimo in questo periodo...