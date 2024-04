Parte Game Over, un progetto per scoprire i musei della Sicilia e degustare prodotti tipici

Il programma abbraccerà 4 comuni in 4 diverse giornate, Belpasso, Santo Stefano di Camastra, Alcamo e Castelbuono. Verranno poi promossi ulteriori incontri, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione enogastromica dell’Isola e il patrimonio museale. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento dall’assessorato regionale della Salute ed è stato ideato secondo i principi e gli obiettivi strategici del Piano regionale della prevenzione 2020-2025 della Regione Siciliana, si svolgerà in 4 dei musei che hanno aderito alla Rete e che intendono sfruttare i propri spazi e le proprie competenze anche per diffondere messaggi a sfondo sociale e per diventare un luogo di aggregazione soprattutto per i giovani.

«L’iniziativa - spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia - si fonda sui principi della prevenzione primaria per fornire alle generazioni gli strumenti di base e per acquisire maggiore consapevolezza sui fattori di rischio legati a regimi alimentari non equilibrati che predispongono all’obesità e ai disturbi del comportamento alimentare in età adolescenziale ed adulta». Il programma abbraccerà inizialmente 4 comuni, ma «è nostro intendimento - annunciano Amenta ed Alvano - promuoverlo in tutti gli altri musei che hanno aderito alla Rete per attirare l’attenzione dei visitatori non solo sulle collezioni ma anche su altre attività culturali che abbraccino tematiche attuali e avvicinino, soprattutto i giovani, alla cultura in modo innovativo».

Le date e i luoghi

5 maggio 2024: Museo Civico di Belpasso

14 maggio 2024: Museo della Ceramica di Santo Stefano di Camastra

19 maggio 2024: Museo Arte Contemporanea di Alcamo

23 maggio 2024: Museo naturalistico delle Madonie Minà Palumbo di Castelbuono