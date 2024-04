Ariete alle prese con un problema di eredità: l'oroscopo di oggi, giovedì 25 aprile

Ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui riuscirete a tenervi alla larga grazie all’istinto, la vostra arma in più. Potete puntare a ogni obiettivo che riuscite a proporvi, senza cedere all’ansia o alla paura di fallire.

Dovrete rivedere un attimo le posizioni e anche alcuni progetti, ma da questa nuova riflessione trarrete indicazioni utili per procedere. Soprattutto a livello sentimentale, fate in modo di non ficcarvi in situazioni piuttosto complicate.

La Luna in Scorpione oggi ha imbracciato l’artiglieria pesante contro Urano e Giove. Davanti a voi ci sono due alternative: o fate pace o vi salutate. L’orgoglio in amore è out: se un comportamento del partner vi ha ferito, coraggio, domandate spiegazioni.

Un problema riguardo a un’eredità da risolvere? Affrontatelo con calma, puntando su una soluzione accettabile per tutte le parti in causa. Un clima piuttosto monotono, nonostante le vostre speranze. Pensate a iniziare un nuovo progetto.

Giovedì da archiviare e da gettare nella spam, se solo si potesse. Altra opzione più fattibile: mantenere i nervi saldi e smorzare le polemiche. Al lavoro sono possibili degli errori di distrazione: non fatevi prendere in castagna, concentratevi.

Per voi che amate i conti in ordine, rispettate le scadenze dei pagamenti, la giornata può rivelarsi “penosa”. Scovate una bolletta inevasa. Soffrite un certo affaticamento mentale, legato peraltro a un notevole intensificarsi degli impegni.

La Luna ostile in Scorpione preannuncia come al solito qualche grattacapo: soltanto un grande self-control potrà tenervi fuori dai guai. Dovrete puntare sulla pazienza, dato che oggi sarà l’imprevisto a impugnare lo scettro del comando.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Cavalcate la cresta dell’onda e vi sentite carichi. Non si prevede un’atmosfera scoppiettante, ma la sfida è quella di riuscire a conservare la grinta. Concedetevi qualche ora di riposo, per non esaurire le migliori energie proprio nel momento più bello.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice la Luna in Scorpione, i contrattempi che potreste incontrare lungo il cammino non riusciranno comunque a prendervi in contropiede. Rispondete allo scompiglio con la vostra collaudata organizzazione, unita a una grande tenacia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se vi sentite affondare lentamente, non disperate: la corrente non riuscirà ad avere la meglio, e in un battibaleno sarete di nuovo a galla. La colpa è tutta della Luna che è opposta a Urano, ma avrete armi sufficienti per non soccombere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, potete far festa! Potrete sfruttare l’intuizione e la sensibilità estremamente potenziate. Non c’è impaccio che non si risolva quasi senza sforzo da parte vostra: siete magnetici e fortunati.