Oroscopo della settimana, Scorpione: brillate quando è il momento, il resto si vedrà col tempo

Se siete indecisi se stavolta ce la fate o no... bhè la risposta è un sì pieno, con quel Giove ed Urano congiunti, è un'unione fortissima e grandemente efficace. Non date quindi retta alle paure che la Luna in opposizione per un paio di giorni vi infliggerà, il futuro del resto va visto in un'ottica più ampia. Se, come al solito, non vi sentite visti adeguatamente da chi vi ama, tra qualche giorno avrete le vostre certezze.

Godendo dell'appoggio sia della vostra Dea Luna che di quello di Saturno, nessuno vi potrà fermare. Anche se sarà utile puntualizzare che non è tempo di divertimenti allo stato puro, poiché ci saranno frangenti in cui dare la priorità alle cose serie e ai progetti e alle ambizioni pratiche sarà più utile di una bella serata con amici. State imparando a dare delle priorità sensate a tutto e ciò che questa settimana vi potrà sembrare una piccola rinuncia sarà in futuro considerata come un'ipoteca sul futuro.

Chi più felice di voi questa settimana che Mercurio riparte?! Eccovi di nuovo pronti a sfoderare la vostra infallibile dialettica che vi munisce dell'arma più efficace che possedete. Se è vero che avete in arretrato tutta una serie di dialoghi e di domande, è vero anche che non servirà affastellarle tutte insieme, godetevi il centellinare delle cose in maniera ben distribuita. Come l'amore che tenderà con piccoli gesti a darvi conferme piano piano.

Leone

Anche se non sarà la settimana delle grandi imprese, ecco che Mercurio comincia a ruotare ancora una volta dalla vostra parte, e vi permetterà di tentare delle piccole incursioni nel mondo lavorativo e pratico che migliorano un po' il vostro apporto e che serviranno a dimostrare ai referenti la vostra convinta presenza e volontà, cercherete insomma di rendervi quanto più efficienti possibile anche in situazioni che vi danno molto spazio, in amore ci sono maggiori certezze.

Vergine

La settimana si apre con una Luna alquanto dispettosa, che vi carica di insicurezze. Giovedì Mercurio vi viene in soccorso dicendovi che alcuni piccoli miglioramenti saranno possibili senza farvi sentire inadeguati e sotto attacco. Cercate di positivizzare il vostro atteggiamento poiché l'appoggio del Sole e il ritrovato moto del vostro astro guida Mercurio non sono roba da poco!

Bilancia

Seppure i grandi pianeti non vi parlano per adesso, sarete felici di sapere che Mercurio, seppur opposto, riprende il suo moto generando una serie di informazioni che determinano una certa ripresa dell'interazione con il mondo. Ed eccovi ancora a decidere con la mente ed essere punto di riferimento per tutti. Non tralasciate l'importanza delle piccole cose di questa settimana, poiché tra qualche tempo avrete molte conferme.

Scorpione

Questa settimana una meravigliosa Luna compenserà il vostro bisogno di attenzione e accenderà la vostra fantasia e il vostro fascino. Non guardate alle opposizioni di Urano e Giove e neanche alla quadratura di Plutone, i dubbi non saranno più forti delle certezze che state per afferrare, ma lasciate che non vi attanaglino i sensi di inadeguatezza. Brillate quando è il momento, il resto si vedrà col tempo.

Sagittario

Il vostro cielo è decisamente in ripresa con il Mercurio che si riattiva facendovi riprendere i dialoghi e le relazioni o semplicemente confrontandovi più serenamente e rapidamente con gli interlocutori che vi servono per semplificare una serie di faccende ormai troppo a lungo rimandate, il cielo è dalla vostra parte, ed anche con poco si fa servire l'abile Mercurio per iniziare a rendere più agile tutto, anche in amore tutto diventa più chiaro.

Capricorno

È il cielo adatto per cambiare molte cose, ad iniziare dal fatto che lasciarsi andare alle magnifiche ed intriganti sensazioni che la Luna vi regala è l' inizio di una lunghissima serie di emozioni che il cielo è disposto a regalarvi, se credete di avere difficoltà nel campo pratico o pretendete chiarimenti bhè ci sarà un Mercurio redivivo che vi darà le risposte intanto abbandonatevi all' amore ed alla seduzione.

Acquario

L'inizio della settimana non è poi così brillante se consideriamo che la Luna è davvero insopportabile quadrata in Scorpione tanto più che con il vostro ospite di riguardo il misterioso Plutone vi renderà per un paio di giorni perplessi come se non riceveste i “ feed “ adeguati, ci penserà Mercurio da Giovedì a rendervi di nuovo brillanti comunicativi ed interattivi, in amore non trascurate chi chiede la vostra attenzione!

Pesci

Coraggio anche se ancora qualche dubbio per la vostra immensa sensibilità permane le stelle vi assicurano che il peggio è passato e che avete resistito bene, prendendo anche delle posizioni forti, e adesso le stelle vi chiedono di fidarvi un po' di più e darvi da fare per ritrovare l'interazione con gli altri, non perdetevi in mille analisi che non portano a molto fatevi piuttosto trasportare dalla scia di queste stelle che vi vogliono più sciolti.