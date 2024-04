Bilancia, un ex pentito torna a farsi vivo: l'oroscopo di oggi, domenica 21 aprile

Domenica di lavoro. A casa o in ufficio, le faccende da sbrigare sono parecchie e saggiamente vi impegnate con la disposizione d’animo giusta. Guardando più in là del vostro naso, scoprirete che se la casa è angusta, avete tutto il mondo da esplorare.

Influenze affettuose mettono una pezza ai vostri bisticci con il partner. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia. Mettete il massimo impegno in tutto. Progetti che diventano basi per un futuro sviluppo dell’attività.

Approfittate di questa giornata, per concedervi il meritato riposo. Mettete da parte le preoccupazioni, spegnete la mente, dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie ai raggi positivi della Luna, potrete disporre di buoni argomenti, per convincere i vostri parenti, i sottoposti e persino i figli un po’ ribelli. L’energia per affermare il vostro punto di vista non vi manca, ma lo farete simpaticamente senza arroganza.

Vergine. 24/8 – 22/9

La tranquillità dà un contributo positivo alla giornata, che si preannuncia priva di sussulti, ideale per una riunione in famiglia o con gli amici. Nel caso doveste fare un nuovo incontro, lasciatevi guidare dalla vostra intuizione senza esitazioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Qualche grana professionale scombina i vostri programmi? Affidatevi senza timore alle mani esperte di un amico, troverà la soluzione. Prendete tempo, se non sapete che pesci pigliare di fronte a un ex che, pentito, torna a farsi vivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Casa e famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente, bisognoso di compagnia, oggi potrebbe trovare in voi il suo angelo custode. I collaboratori daranno il loro consenso, se riuscirete a dimostrare che la vostra intuizione è affidabile.