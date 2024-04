Capricorno, efficienza e chiarezza nelle idee: l'oroscopo di oggi, sabato 20 aprile

Oroscopo Barbanera di oggi, sabato 20 aprile 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire un progetto, o riuscirete a mettere in pratica le capacità organizzative. Non c’è nulla di nascosto che non venga prima o poi svelato. State con le antenne dritte e gli occhi aperti.

Toro. 21/4 – 20/5

Complice la triplice alleanza Marte-Urano-Luna, la vostra giornata sarà tutta improntata sul lavoro e sulle tante novità che animano la vostra occupazione. Per una comunicazione efficace che non lasci adito a dubbi, optate per la sincerità e la trasparenza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Vergine vi richiama a qualche poco gradito dovere, soprattutto in ambito domestico. Ottimizzate le energie con azioni incisive. Perdendo di vista l’obiettivo prioritario, diventa automatico smarrirvi in dilemmi e iniziative inconcludenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Terminate la settimana di buonumore, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Intuizione, sensibilità e perspicacia al top. Abbonderà pure l’intraprendenza: fate seguire i fatti alle parole.