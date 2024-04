Acquario, zeppi di impegni fino al collo lavorerete in apnea: l'oroscopo di oggi, martedì 16 aprile

Oroscopo Barbanera di oggi, martedì 16 aprile 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Bella atmosfera firmata dalla Luna in Leone. In ogni situazione agite con la solita franchezza, ma occhio a chi non è trasparente come voi. Padronanza dei gesti, controllo emotivo, una logica che non fa una grinza. Autostima in crescita.

Toro. 21/4 – 20/5

Come di consueto, la Luna in Leone prospetta un martedì mutevole, a rischio di incomprensioni e ansie soprattutto sul fronte professionale. Non basta un colpo di mano per mettere ordine nel caos o risolvere una questione delicata, ci vuole... tolleranza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sotto l’egida della Luna in Leone, come d’incanto i progetti di lavoro, d’amore e di amicizia oggi procedono senza intoppi. Flirt accattivanti. Siete in grado di realizzare qualunque desiderio, ma non dimenticate che l’imprevisto è sempre in agguato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Attraversate indenni e rafforzati questo periodo per buona parte imperniato sulla professione, appesantita da scontri al vertice. Occupatevi delle relazioni. Concreto e attivo, per risolvere contraddizioni antiche che da tempo sostano nascoste tra le pieghe dell’anima.