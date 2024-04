Oroscopo della settimana, per i Gemelli le faccende di cuore sembrano subito attivarsi in senso positivo

Anche l'ultima settimana del transito del Sole nel vostro segno riserva sorprese e sopratutto riattivazione delle vostre pulsioni affettive. Sarà proprio Marte, dolcemente sobillatore, con la sua connessione a Giove e con un Mercurio, che farà di tutto per farvi esprimere. La sensazione della settimana sarà quella di alleggerimento e di voglia di liberarsi di una serie di zavorre per volare più leggeri.

Iniziano i pianeti a quadrare stagionalmente in aspetto negativo, potreste infatti sentire delle incertezze o delle paure che vi faranno pensare che ciò che ritenevate solido e sicuro potrebbe invece mutare forma o consapevolezza, il vostro cielo è decisamente una prova di misurazione in questo momento di quanto le realtà in cui credete siano veramente affidabili e pronte a darvi sempre le stesse certezze.

I pianeti stanno per rendere al meglio per voi disegnando una serie di possibilità planetarie veramente molto importanti, le solide basi di appoggio non mancheranno di certo con il Sole a favore da venerdì, e Giove ed Urano congiunti dalla vostra parte che vi porteranno un momento di espansione e di grande exploit professionale, pratico ed esistenziale.

Vergine

Il cielo sta mutando per voi e finalmente vi spinge a tentare qualcosa di inusitato, data la pressione delle ultime settimane vi convincerete probabilmente che c'è una sola cosa che potete cambiare nel circostante, voi stessi e lo farete, proponendo un nuovo piglio ed un approccio nuovo e decisamente fuori abitudine, anche un segno metodico come il vostro è capace di grandi cambiamenti e di notevoli prese di posizione!

Bilancia

La vostra bella Venere si destreggerà con i movimenti di un redivivo Mercurio che stimolerà moltissimo la vostra voglia di indagare e di dare delle risposte a quesiti ancora sospesi, avrete il bisogno di fare il punto della situazione, e di confrontarvi con più parti, ma troverete dentro di voi la curiosità di conoscere meglio qualcuno che anche se è molto diverso da voi vi intriga non poco.

Scorpione

Inaspettatamente Marte questa settimana vestirà un' insolita veste per voi, quella di mediatore, si connetterà infatti con i due pianeti che avete contro, Giove ed Urano, facendo da punto di raccordo e regalandovi grandi aspirazioni che potrebbero avere qualcosa di ambizioso e di lontano come suggestione, siete molto aperti ai cambiamenti per adesso e vivrete anche la possibilità di pensare in grande!

Sagittario

Il cielo genera delle condizioni a voi molto favorevoli, da sfruttare assolutamente visto che dureranno relativamente poco, quindi se avete qualcosa da risolvere, e se cercate un' ottima occasione per realizzare qualcosa di importante attivatevi e gestite al meglio la finestra planetaria favorevole che gli astri creeranno per voi, cose nuove, mai ripetere, né in amore né nelle scelte di vita.

Capricorno

Un cielo molto particolare per voi questa settimana che veleggiate sereni verso obbiettivi realizzare con grande contento, vi capiterà probabilmente di impelagarvi in confronti e pareri proprio con i vostri affetti più cari che vi stupiranno e che forse vi distoglieranno dalla concentrazione per adesso fondamentale che volete infondere nelle vostre attività, ma vi divertirà non poco facendovi anche acquisire una certa cognizione più ampia rispetto alle persone che amate.

Acquario

Originali lo siete sempre, ma questa settimana vi farà ridefinire il concetto di originalità, visto che i balletti di Venere e Mercurio vi sorprenderanno non poco creando situazioni non poco surreali, vi sentirete dichiarare sentimenti che non sospettavate, e vi stupirete nel cogliere confessioni di persone intorno a voi un po' originali, intanto il sole entrerà in quadratura. E lì dovrete stare attenti a non commettere errori di forma, mentre Plutone nel fine settimana vi darà un fascino ed un carisma non comuni.

Pesci

Il cielo comincia a complicarsi, e forse a creare confusione intorno a voi, ma non vi perderete d' animo sarà infatti la vostra dolcezza e la vostra accoglienza a darvi una marcia in più anche nel sopportare elegantemente qualche defezione o qualche sproloquio, forti della vostra integrità per un gioco molto curioso di Mercurio e Venere vi verrà chiesto scusa o dato ragione... anche in amore!