Sagittario, in coppia c’è maretta: l'oroscopo di oggi, domenica 7 aprile

In famiglia siete determinati e aperti alla cooperazione. Progetti, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti così! Se chi amate è sospettoso, non è per sfiducia, ma ogni tanto è necessario avere delle rassicurazioni.

Atmosfera tranquilla, che favorisce una routine ben organizzata, nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione... vostra e altrui. Una serata in cui ci sarà tempo per i figli, per la dolce metà, per una videochiamata con gli amici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In coppia c’è maretta. Vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto. Afferrate insieme il timone e... navigate! Il sentimento è autentico. Talmente profondo che ammetterlo per primo a voi stessi vi spaventa da morire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra lucidità dà momentaneamente forfait e con gran disappunto, vi esponete economicamente in un investimento senza capo né coda. Risposte positive a una domanda che vi tiene con il fiato sospeso e buone notizie dal fronte degli studi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarvi una buona riuscita: impegnatevi! È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e soddisfacente della vita professionale.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna e Nettuno accendono la vostra fantasia, già fervida di suo. La domenica, liberi dagli impegni, è consentito sognare ad occhi aperti. Una sensibilità estrema che molti non potranno capire, ma per voi è naturale vivere le emozioni fino in fondo.