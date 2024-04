Oroscopo della settimana: Ariete, al lavoro comincerete a voler essere più creativi, vi serve spazio e immaginazione

Mentre Giove ed Urano cominciano a collaborare per farvi pervenire ad un salto di qualità ecco che la Luna si forma nella vostra dodicesima area ideale, dandovi così una più larga percettività aumentando i sogni e le sensazioni che sembreranno profetiche, il giusto intuito insomma che vi serve per risolvere una serie di beghe e darvi a qualcosa che finalmente sembra sbloccare a tutti i livelli la vostra vita.

Settimana piena di eventi zodiacali. Inizia la Luna da lunedì facendosi nuova e stimolando i Dodici a volere procedere verso qualcosa di più chiaro e luminoso. Saturno e Marte si congiungeranno e vorranno maggiore fermezza per i segni d'acqua. Infine Giove ed Urano si stringono sempre più in una voglia eversiva di cambiamento... Buona settimana ai Dodici!

E una settimana all'insegna della chiarezza di idee e delle carte scoperte al lavoro, e con la resa del partner ai vostri quesiti, la Luna è nuova ed essendo il vostro segno dal questa governato ne trarrete beneficio da questa fase di rinnovo e di chiarificazione che porterà progressivamente ad una nuova luce, è anche in quadratura per cui non sempre le chiarezze vi piaceranno, forza, è meglio avere un quadro completo della situazione per poi procedere.

Se Mercurio, il vostro astro è fermo già da un po', ci penserà la magnificenza del Sole a risvegliarlo congiungendosi a metà settimana al vostro Dio preferito, e finalmente quella sicurezza che in genere tracciate nell' analisi e nelle conversazioni piene di confronto e di scambi di pareri la trarrete stavolta da un positivismo innato che sembra volervi suggerire una splendida soluzione per lanciarvi in qualcosa di nuovo, e con Venere complice anche l' amore va meglio.

Leone

Questa settimana si apre con una bella Luna nuova in trigono e con il vostro Sole che abbraccia un distratto Mercurio che sembra volervi dire qualcosa, non sarà sicuramente una settimana epocale, ma potrebbe contenere i semi di una ripresa generale sia dell' umore che della vostra voglia di vivere e di comunicare meglio, alcuni di voi forse dovranno assecondare i dialoghi altrui e rendersi conto che forse alcune cose che credevate certe in un ottica più ampia possono risultare meno solide.

Vergine

È la settimana in cui Marte e Saturno si congiungono contro di voi in opposizione, ed eccovi un po' più agguerriti, caustici e con la voglia di far rilevare agli altri che le responsabilità nella conduzione dei rapporti e degli affari pratici non è solo vostra, forse vi sentite un po' pressati o investiti di aspettative che sembrano darvi una certa ansia, liberatevene ma non siate troppo incisivi anche perchè il fine settimana vi riserve delle fisiologiche soluzioni senza colpo ferire.

Bilancia

Le magie delle opposizioni planetarie riserveranno molte sorprese e vi chiederanno di inquadrare i problemi in maniera davvero ottimale, ma vi spingeranno a reazioni molto decise, e a prese di posizione davvero decisioniste, ottimo, non potete sempre essere diplomatici e mediare, ed il Sole che a un certo punto farà arrivare una comunicazione importante a metà settimana o che vi porterà di nuovo il dialogo con qualcuno con cui pensavate si non poter più comunicare.

Scorpione

Vi soccorrerà Marte che convincendo anche Saturno a darvi una mano vi proporranno soluzione pratiche ed immediate per potere contrastare gli strali di Urano e Giove ancora opposti che aumentano la dose di cose da fare e di impegni imprevisti, il cielo sembra darvi una mano e vi mette nelle condizioni di fare del vostro meglio e di prendere decisioni da capitani coraggiosi, mentre lamentate ancora poco spazio per l' amore, ma sicuramente vi avvantaggerete di una costruzione molto più strutturata del rapporto.

Sagittario

Questa è una settimana che sembra annunciare una maturazione importante dentro di voi che state facendo crescere il livello di consapevolezza e che state lavorando sul vostro orgoglio, tanto da riuscire a comprendere che forse in taluni casi avete esagerato ed in altri avete perseverato sapendo che le situazioni on sarebbero cambiate, adesso la maggiore distensione della Luna vi potrà fare indagare meglio dentro di voi in termini di sentimenti e di operazioni affettive di recupero.

Capricorno

È una settimana in cui la Luna sarà un po' dispettosa a livello sentimentale aprendo un po' la mente a dubbi ed incertezze sulla possibilità di comunicare veramente tra voi ed il partner, mentre Marte e Saturno vi rafforzano parecchio nelle faccende pratiche e lavorative dandovi successo senza troppo faticare, è un momento d'oro sfruttatelo fino in fondo alla volta di progetti ed idee che presto si concretizzeranno costruendo per voi un solido futuro.

Acquario

È una settimana densa di stimoli per voi, con un Giove che abbraccia incautamente Urano pensando di potervi creare difficoltà ma ignaro del fatto che Urano vi appartiene che che quindi vi aiuterà inconsapevolmente anche nelle difficoltà a tirare fuori il meglio di voi e a trasformare tutto in un vantaggio, è una grande abilità questa vostra attitudine, mentre Marte e Saturno vi rendono pratici assertivi e fortemente impietosi e drastici nell'azione ecco che la Luna e le sue magnifiche suggestioni vi renderanno brillanti e piacevoli in giro per le vostre conoscenze che rimarranno ancora una volta incantate dal vostro fascino.

Pesci

Il cielo è molto forte e passionale per voi che sembrate godere appieno della forza che sviluppano nei vostri gradi Marte e Saturno, non vi rendono solo più fermi e passionali ma anche sicuri ed esenti dai soliti dubbi o delicatezze che in genere vi fanno arretrare, eccovi pronti a vivere adesso il meglio della vostra storia personale e a rendervi indispensabili al lavoro, ottimo momento anche per mettere i puntini sulle i con qualcuno che non sempre vi ascolta, con grande determinazione stavolta sarete voi ad avere pienamente ragione.