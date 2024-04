Pesci, l’incontro con un ex può rimettere in gioco sentimenti sopiti: l'oroscopo di oggi, mercoledì 3 aprile

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti si preannuncia un’impresa titanica? Fatevene una ragione, il mondo non finisce domani. L’amore che muove il Sole e le altre stelle agisce come un balsamo sui vostri guai. Dolcemente sognare...

Giornata sottotono, a causa di qualche grana sul lavoro. Sentendovi messi sotto torchio, vi muoverete male e incasserete qualche severo rimprovero. Particolare attenzione a non farvi coinvolgere in acquisti sbagliati, spendendo male i vostri soldi.

Sollecitata da Plutone, la Luna in Acquario, grazie a una strategia vincente e alla complicità di un collega, risolve in un baleno molti dei vostri guai. Brillanti, intraprendenti, non perderete nessuna delle occasioni che vi verranno offerte per valorizzarvi.

Grande protagonista e assillo, il lavoro: le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari e la difficoltà a trovare un compromesso. Non è facile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci non è impossibile.

La gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c’è. Evitate ogni possibile competizione. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.

Immusoniti dall’opposizione della Luna in Acquario, non date il meglio di voi in fatto di amabilità. Discussioni e incomprensioni con gli amici. Aggirate gli ostacoli, piuttosto che tentare di buttarli giù a testate. Sarà un’azione meno eroica, ma efficace.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Attivatevi! Le circostanze favorevoli e la Luna amichevole ve lo consentono. È il momento di una certa profondità, ma che non freni il gusto dell’avventura. Una provvista di buonumore, dinamismo e audacia, con la quale in barba agli imprevisti, arriverete lontano.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Questioni da chiarire con i dipendenti, i collaboratori, le persone intorno, vecchi rancori, conflitti mai risolti che andrebbero appianati una volta per tutte. Risolvete le divergenze di vedute, fonte di malintesi, con il partner, ma astenetevi dal muovere critiche.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sostenuta da Plutone, la Luna garantisce un mercoledì superiore alle aspettative. Grande privilegiato il fronte economico, rinsaldato da proposte interessanti. Buon periodo per fare acquisti importanti, per la cultura, per l’attività, per appagare un desiderio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le azioni di Venere e Nettuno sono preziose. Non per illudervi, disperdervi in evasioni, ma per dare il via a una storia che nasca sotto una buona stella. L’incontro con un ex può rimettere in gioco sentimenti sopiti, con un cambio di guardia sulla scena amorosa.