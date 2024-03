Oroscopo della settimana: Acquario, ancora una volta il vostro divino caos vi rende felici

Per un segno come il vostro imparare a lasciare andare è una delle cose più difficili da fare, sopratutto se avete lottato molto per ottimizzare ogni cosa. Ed eccovi pronti a vivere una serie di emozioni contrastanti, sempre con la voglia addosso di supervisionare tutto e che nulla sfugga al vostra controllo, ma non sempre è possibile. Mentre il partner per esigenze proprie vi smonta i piani ancora una volta ma non per questo vi farà smettere di amare.

Settimana molto importante per voi che siete al limite di velocità consentito, visto che prima che si fermi Mercurio ospite nei vostri gradi per il suo moto retrogrado opterete per avere maggiore chiarezza in amore e nelle faccende da sbrigare, mentre vi preparate per una sorpresa decisamente interessante che sembra prendere forma grazie al partner. È ora di ricevere cari Ariete!

Settimana che contiene lo stop di Mercurio che smette di pensare e che fa prorompere la bella Venere in Ariete pronta ad esplodere d'affetto per i Dodici!

Dispettosamente Mercurio disattende le vostre aspettative facendovi rimanere in panne in termini di idee e tempistiche, ma Venere e Sole da Venerdì giocheranno dalla vostra parte. Eccovi compensati in amore e nelle faccende di cuore, anche se non è ancora tempo per le grandi imprese, troverete che un maggiore margine affettivo vi mette nelle condizioni di sentire che un leggero miglioramento c'è. Le fantasie su viaggi e lontano le carezzate nel profondo del vostro cuore.

Ancora piccole interruzioni su un percorso ad intermittenza che non sempre produrrà gli effetti sperati. Il vostro cielo è assolutamente più propositivo e pieno di grandi evoluzioni, non fatevi prendere dall'ansia, non tutto si può ottenere subito, ma non spegnerete quel sentimento vivido che vi fa protendere alla voglia di cambiare ancora una volta in meglio la vostra vita. Cercate di non manifestare malcontento, non piace a chi vi ama.

Mercurio, il vostro adorato pianeta, sembra muoversi bene, ma proprio non ci voleva il suo moto retrogrado e dopo una ventata di emozioni ecco che si spegne facendovi sentire un po' senza bussola. Venere provocatoria potrebbe accendere un po' le fantasie verso qualcosa di nuovo, vi lascerete andare...?! Il cielo vi vuole in ripresa, ma ancora piccoli contrasti planetari vi riguardano, vi riprenderete tutto con gli interessi quanto prima!

Vergine

Questa settimana il vostro Mercurio smetterà di funzionare, mettendovi nelle condizioni di non possedere tutti gli elementi cognitivi che determinate situazioni lavorative ed affettive richiedono, non è certo un dramma se finalmente lascerete un po' andare quella sensazione di ansia da prestazione e di pressione costante. Forse il vostro venire meno metterà terzi nelle condizioni di operare e distribuire così meglio pesi e responsabilità, anche se affettivamente vi sentirete un po' confusi rilassatevi

Bilancia

Mercurio vi ha già fatto comprendere dalla sua opposizione che c'è ben poco su cui ragione e arrovellare. Sarà infatti più utile lasciare che gli altri manifestino le proprie intenzioni, ma questa settimana anche Venere, il vostro astro guida, sarà in opposizione. In amore opterete per la stessa sensazione di lasciar andare le cose dove non avete altro da dire, sarà chi è interessato a voi a farsi avanti, non è rassegnazione ma sana presa di coscienza che in amore tutto è lecito se è reciproco!

Scorpione

Mercurio, dispettoso, si spegne e voi cominciate a notare piccole imperfezioni e falle di sistema in molti ambiti, mentre sarà Venere a darvi la misura di quanto valido possa essere un rapporto che da un po' coltivate. Seppure il passionalissimo Marte è sempre disposto a darvi stimoli ed input eccovi pronti a gestire tutto in maniera più disincantata, meno trasognata e con un andamento da navigazione a vista.

Sagittario

Forse è passando per la comprensione profonda e salvifica degli altri che vi riuscirete a sentire meglio e a tirare da voi stessi il meglio possibile, il cielo, infatti, sembra darvi un po' di spazio per riflettere meglio su come operate nel vostro ambito affettivo, rimanendo protettivi e disponibili, ma rassegnati al fatto che su alcune direzioni non si può costruire e che non si può portare a riva chi ha deciso di andare al largo. Il cielo inoltre vi dà le convinzioni di un Mercurio amico che però si ferma e vi farà mancare dati cognitivi preziosi che andranno più in la aggiornati.

Capricorno

Che saranno mai dei piccoli dubbi sull'andazzo in generale...?! Mercurio si ferma quindi forse qualche voce di troppo viene messa a tacere e forse non vi dispiacerà affatto. Mentre la condizione di Venere sembra generare confronto con la persona che amate e che desiderate, il cielo non specifica nessuna certezza, ma poco importa siete talmente forti che un semplice momento di calo non è rilevante, siate morbidi ed ascoltate.

Acquario

Una meraviglia di cielo per voi, se non fosse per quel Mercurio di cui tanto fruite a darvi noia inceppandosi e mettendovi nelle condizioni di non capire o di comunicare male. Poco importa: vi chiuderete in un sano e diplomatico ascolto, sarà piuttosto Venere a stupirvi e a farvi rendere conto che le cose sono davvero profondamente cambiate, ed il suo intrigantissimo dialogo con Plutone pare voglia darvi gli strumenti che aspettavate per decidere di lanciarvi in una passione. Tra le vette di grandi sogni realizzati, ed abissi di ricerca interiore ecco che ancora una volta il vostro divino caos vi rende felici.

Pesci

Questa settimana il vostro idillio con Venere volge al termine. La configurazione più forte dello zodiaco per amore chiude i battenti per questa stagione che vi ha portato tanto, vi ha resi felici e vi ha traghettato in uno stato umorale del tutto nuovo e pieno, non perderete certo la grande energia sentimentale del pianeta che si sposta in un mondo più oggettivo per voi e che manifesta le conseguenze dell'amore. Ora potete solo riscuotere crediti affettivi ed anche una piccola maggiore fortuna in campo economico!