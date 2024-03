Acquario, il piacere di passare la giornata con chi amate: l'oroscopo di Pasqua per tutti i segni

Restate aggiornati sui desideri e sulle esigenze dei vostri familiari, assumete i loro punti di vista: soltanto così vi farete amare davvero. Domenica ideale per una passeggiata in centro o un evento di piazza. Effusioni con la dolce metà.

Non passate inosservati, ma questo non sempre vi esalta. Capita che vi sentiate addosso gli occhi di tutti, mentre voi vorreste essere invisibili. Settimana e mese si concludono sotto una Luna poco amichevole, quindi con più di una spia accesa.

Tutto fila liscio in questo giorno di festa, anche se forse non è questa la vostra dimensione preferita. Stare con le mani in mano non vi diverte. Quando l’istinto e la ragione camminano fianco a fianco, qualunque decisione si rivela quella giusta.

Il fondamento di un rapporto è il rispetto reciproco. Finalmente avete a disposizione qualche momento di intimità per parlare a quattr’occhi. Ultimamente i guadagni sono stati buoni, perciò in famiglia vi guardano tutti con stima e ammirazione.

Leone. 23/7 – 23/8

Che bellezza questa Luna in Sagittario, che coincide con un giorno così significativo! Trovate intorno a voi l’ambiente adatto a stare bene. Durante il pranzo di Pasqua, potreste riscoprire la simpatia di qualcuno che avevate dimenticato.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Sagittario presenta il conto, con frizioni in famiglia e dinamiche già trite e ritrite. Alleggeritevi, non cadete nella provocazione. Il partner se ne sta sulle sue? Replicate in tono garbato, accettando delle forme di compromesso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non è il momento di intavolare trattative, ma il vostro pensiero è ancorato a ciò che state realizzando e non può smettere di riflettere sui futuri sviluppi. Il partner, stanco della vostra distrazione, prende in mano le redini della relazione per “ricalibrarvi”.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La voglia di brillare si nota anche durante un incontro con gli amici: i temi che toccate sono affascinanti e il linguaggio è assai convincente. La positività attira consensi, con cui costruire rapporti duraturi basati sulla simpatia reciproca.