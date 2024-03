Leone, l’amore è prezioso e va salvaguardato: l'oroscopo di oggi, venerdì 29 marzo

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete illuminati da intuizioni felici, con la Luna in trigono. Potrebbe mancare il tempo per metterle in pratica: concentratevi sulle migliori. L’armonia in famiglia è un traguardo facilmente perseguibile, se siete convinti tutti insieme di volerlo.

Leone. 23/7 – 23/8

L’insoddisfazione esce allo scoperto, incrinando la comunicazione con chi è vi è accanto e spingendovi a desiderare qualche ora in solitudine. L’amore è prezioso e va salvaguardato, anche quando le cose non vanno per il meglio. Non dimenticatelo!

Vergine. 24/8 – 22/9

Intorno alle vostre finanze si è creato un vortice positivo, che fa emergere opportunità e tiene lontani, al tempo stesso, truffe e imprevisti. Per ravvivare il rapporto non sarebbe male organizzare una piccola sorpresa, una festa, una cena.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un venerdì sonnacchioso, in cui sembra mancare la scossa per grandi imprese. Nessun problema, un momento di flessione non genera alcun danno. Vi lamentate spesso della mancanza di sicurezza in voi stessi, eppure non fate nulla per aumentarla.