Torna l'ora legale in Italia, ecco quando mandare avanti le lancette degli orologi

Torna domenica 31 marzo l’ora legale in Italia, che nel 2024 coincide con la giornata di Pasqua. Nella notte tra sabato 30 e domenica, infatti, si dovrà spostare in avanti di un’ora la lancetta degli orologi per adeguarsi alla convenzione creata per sfruttare meglio la luce del sole durante il periodo estivo. Come sempre, il cambio di ora avverrà nel weekend e di notte per minimizzare il disagio per la popolazione anche se tutti dormiranno un’ora in meno. L’ora legale, che darà vantaggi in termini di risparmio energetico,durerà sette mesi prima del ritorno dell’ora solare nel prossimo autunno.

Come in tutti i Paesi dell'Unione europea, anche in Italia l'ora legale ha inizio l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre. Per quest’anno dunque coincide con il giorno di Pasqua 2024. Come stabilisce la convenzione e la direttiva Europea che l’Italia ha recepito, il cambio di ora e l'inizio dell'ora legale è fissato alle ore 2:00 del mattino che diventano quindi le 3 del mattino. Dunque nel weekend si dormirà un’ora in meno ma al contempo si potrà godere di un'ora di luce in più.