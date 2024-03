Pesci, Venere apre le danze: mix di passione, fiamme e momenti intensi. L'oroscopo di domani giovedì 28 marzo

Sul piano fisico sparisce la pigrizia, con il trigono della Luna in Scorpione: finalmente potete inseguire i vostri desideri, senza pensieri. Se eliminate i motivi di distrazione, otterrete immediatamente uno scatto in avanti nei risultati.

La Luna in Scorpione funge da megafono di timori e frustrazioni, ponendovi di fronte allo specchio e costringendovi a tarare il vostro andamento. Nel caso in cui qualcuno esiga da voi risposte chiare, dovrete dimostrare di essere affidabili e onesti.

Seguite la pista che vi sembra più promettente: gli indizi sono chiari e se vi affidate all’istinto, non potete sicuramente mancare l’obiettivo. Dagli amici ricevete quelle piccole soddisfazioni che sono carezze per l’anima. Nuove esperienze in vista.

Leone. 23/7 – 23/8

La passione è imprescindibile in qualsiasi iniziativa, ma oggi il vostro serbatoio sembra quasi vuoto. Volontà e desideri di cambiamento. Anche in primavera una giornata di cielo nero può capitare: la Luna in Scorpione vi prende di mira.

Vergine. 24/8 – 22/9

La revisione di un progetto, che sia lavorativo o di convivenza, non è solo prendere o lasciare: si possono apportare correzioni e miglioramenti. Il mese si appresta alla conclusione con dei giorni di festa in cui godervi appieno amici e famiglia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Qualche novità per chi lavora in équipe, anche se i risultati non sono ancora eccellenti come vorreste. Opportunità di viaggi e master in arrivo. La sensazione è che le cose scorrano via in tutta fretta, senza darvi nemmeno il tempo di assaporarle.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’opposizione della Luna a Giove depone per un giovedì confuso, disordinato. Concludete poco, girate a vuoto e restate lontano dagli obiettivi. Focalizzate le energie sull’azione. Basta con tutti questi ragionamenti che si trasformano in gabbie!