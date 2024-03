Ariete, se un rapporto crea più tensioni che gioia va rivisto: l'oroscopo di oggi, martedì 26 marzo

La Luna concorre, piuttosto pesantemente, alla perdita dell’equilibrio: tutto sembra poco o troppo, e non c’è niente che vi soddisfi realmente. Dopo per aver portato a termine il lavoro, tornate a casa e vi trovate sommersi da grida e malumori.

Nessun intoppo, oggi che la Luna è in Bilancia: avete mordente e pragmatismo per muovere i passi migliori. Vecchi problemi si risolveranno. Potrebbe essere il momento giusto per realizzare dei desideri ambiziosi, investendo grandi speranze.

Accettate il confronto di opinioni, mettete in circolo le idee e anche le perplessità: sarà come ragionare ad alta voce, ma più costruttivo. I sogni concedono qualcosa alla realtà, plasmandosi e attestandosi su un livello concreto e terreno.

Non ci sono grandi segnali nel cielo, per quanto vi riguarda. Possibile una distensione nei rapporti con la dolce metà, dopo un recente litigio. Voglia di fare la pace, di tornare a guardarvi negli occhi? Tutto parte da una parola magica: “Scusa!”.

La professione potrebbe presentare qualche sorpresa assai piacevole: non sarà la svolta della vita, ma a volte basta poco per sentirsi felici. Una situazione in evoluzione merita un monitoraggio costante, così da essere pronti ad approfittarne.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’orgoglio preme e reclama soddisfazione, confonderlo con la voglia di rivalsa è fin troppo semplice. Un torto subito va riparato, non vendicato. Con la tranquillità nello sguardo e nella voce, riuscite a convincere chiunque ad abbassare i toni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Bilancia conferma tutte le dicerie sul suo conto, giocandovi un tiro mancino dopo l’altro: piccoli contrattempi, colpi di sfortuna. Un temporaneo calo di desiderio e attrazione genera in voi qualche preoccupazione. Passerà in fretta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche disagio attorno a un banale compito domestico si dissolve in un attimo, con la Luna in Bilancia che predica sensibilità e comprensione. Inutile tentare di resistere al vento di rinnovamento: ne sareste spazzati via, quindi meglio cavalcarlo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per condurre in porto progetti ambiziosi come i vostri, servono grandi dosi di entusiasmo, capaci di tener viva la concentrazione in ogni istante. Sulle ali della fantasia, prendete il controllo del gioco di coppia, guidando il partner verso la passione.