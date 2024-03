Oroscopo della settimana: Vergine, le certezze che cercate basterà chiederle intorno a voi

Una settimana inaugurata dalla pienezza della Luna nella raffinatissima Bilancia, mentre Marte in Pesci stimola assieme a Venere a riempire di sentimento e passione lo zodiaco dei Dodici!

Ariete

È una stagione, la vostra, che inizia già veloce e vuole darvi tutte le carte in regola per stanare situazioni a lungo staticizzate. Non dovrete fare altro che utilizzare Mercurio che si renderà disponibile ma che avrà anche dei moti retrogradi per cui, da ora a Pasqua, fate del vostro meglio per chiarire e chiarirvi. Del resto il plenilunio in Bilancia ha già dato i suoi frutti e vi ha messo nelle condizioni di rendervi conto di quanto vi piace una persona.

Toro

Anche per voi i movimenti del cielo si fanno veloci ed intensi, ma nel vostro caso servirà una notevole dose di accettazione che impedisca alle vostre aspettative di sbattere sulla realtà in maniera poco delicata, le stelle, infatti, vi vogliono suggerire che è bene si puntare a qualcosa di nuovo anche rischiando, ma non potete pretendere prima le garanzie che vi rassicurerebbero, siete in ballo, ballate insomma! In amore cercate di prendere i tempi e le aspettative del partner come semplicemente diverse dalle vostre senza nessuna diagnosi di incompatibilità.