Bilancia, qualche nuvola passeggera in casa e sul lavoro: l'oroscopo di oggi, venerdì 22 marzo

Oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 22 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Quando i piani si scombinano, bisogna usare l’improvvisazione, restare sereni ed evitare di andare in fibrillazione. Con calma, tutto si sistema. Nei rapporti con amici e partner è fondamentale mostrarsi per come si è, restando autentici e sinceri. Toro. 21/4 – 20/5 In un’atmosfera movimentata, la Luna in Vergine è sempre la benvenuta, in quanto apporta lucidità ed energie per fare il punto ed evitare inciampi. Il lavoro arretrato si smaltisce rapidamente, grazie al metodo adottato e a collaboratori in gamba. Gemelli. 21/5 – 21/6 Con la Luna disarmonica, potrebbero sorgere delle discrepanze tra il vostro bisogno di riposo e la voglia degli amici di uscire e far festa. Solo con la tenace determinazione, riuscirete a portare a termine una contrattazione impegnativa. Cancro. 22/6 – 22/7 Un malinteso sembra raffreddare per un istante i vostri desideri, ma la Luna in Vergine interviene prontamente a placare nervosismo e insofferenza. Un piccolo problema familiare merita tutta l’attenzione, prima che diventi fonte di preoccupazione.

Leone. 23/7 – 23/8 L’impulso costruttivo che spesso vi ha animato oggi sembra sonnecchiare, lasciando spazio a un po’ di stanchezza mentale. Rilassatevi e ricaricatevi. La sensazione è che corpo e mente siano disconnessi, perciò non riuscite ad essere completamente centrati. Vergine. 24/8 – 22/9 Con la Luna che passa nel vostro cielo e manda segnali distensivi, vi scoprirete propositivi ed entusiasti, pronti a dare conforto a chi lo chiede. Il colpo di fortuna tanto a lungo invocato potrebbe arrivare oggi, dando finalmente il la a nuove entrate. Bilancia. 23/9 – 22/10 Qualche nuvola passeggera in casa e sul lavoro, ma sono ombre modeste che non offuscano il vostro sole interiore. Tatto e diplomazia sempre! L’immaginazione la fa da padrona, tanto che rischiate di ritrovarvi a vivere in una realtà parallela. Scorpione. 23/10 – 22/11 Non perdete di vista la concretezza delle vostre azioni. È meglio abbandonare i progetti nebulosi e concentratevi nel consolidare ciò che avete. Occupatevi dell’equilibrio finanziario della vostra famiglia, mettendo a frutto tutta la razionalità.