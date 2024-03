Oroscopo della settimana, benvenuta primavera: il risveglio dell'Ariete

Migliora decisamente il tenore, visto che il transito dei pianeti in Pesci vi è molto congeniale, sopratutto per conoscenze estese ed amici che costituiscono una risorsa notevole, venere il vostro pianeta sembra prima congiungersi a Saturno e rendere solidi gli amori o darvi le certezze che ancora cercate, mentre il suo rapporto di sestile con Giove questa settimana vi darà soluzioni legali ed amministrative mentre la positività si impadronirà di voi e delle vostre aspettative future dandovi un nuovo respiro...

La settimana dell'equinozio, è l' inizio della vostra stagione zodiacale, ed ecco il risveglio tanto atteso, dopo un inverno non sempre troppo lineare, solo Marte manca ancora in posizione elidente a completare la vostra felicità, ma arriverà anche lui a darvi ciò che veramente volete tra un po', basterà solo per adesso occuparsi di voi stessi e credere di nuovo nell' entusiasmo, nei nuovi progetti e degli appena nati amori...

Questa settimana Sole e Marte cambiano ruolo entrambi per voi, l' energia della nostra stella entrerà in fase di quadratura facendovi sentire un po' stanchi e un po' più oberati dagli impegni mentre il pianeta rosso vi verrà in soccorso dandovi un bellissimo trigono con il quale potrete portare a compimento le mille operazioni che vi investono, ed anche con discreto successo, non foss' altro perchè tutto sarà riscaldato da nuove passioni.

Inizia questa settimana una stagione a voi congeniale, ed eccovi di nuovo fiorire ed iniziare il primo passo per sentirvi di nuovo al top, ed entro Maggio trionferete con il grande ingresso di Giove, per adesso dovrete solo attenzionare meglio il lavoro che sembra chiedervi molto data la posizione di Marte nella vostra ideale dodicesima casa da venerdì in poi, ma per il resto potrete godervi i cambiamenti a cui vi state preparando su tutti i fronti...

Leone

Ottime notizie per voi che sembrano allietare la prima settimana di primavera con un meraviglioso Sole in trigono che vi darà forza ed energia, si assesterà in maniera decisamente ottimale e vi garantirà chiarezza mitigando anche con il suo aspetto di sestile le ombre di Plutone in opposizione, mentre venerdì Marte smetterà la fastidiosa opposizione che vi aiuterà a fare in modo di riuscire a compiere molti cambiamenti, e a riprendere le fila della passione...

Vergine

La primavera inizia ed il Sole si sposta dalla fastidiosa opposizione che vi ha molto depauperato di energie, anche Venere sembra volervi ricordare lo spazio adatto ai sentimenti, e venerdì anche Marte che entrerà in opposizione vi ricorda che le passioni vanno inseguite, i pianeti vogliono inaugurare una nuova stagione per voi ricordandovi che l' impegno che vi assorbe non è tutto nella vita e che seppure arriveranno i risultati in cui sperate molto nel frattempo vivere qualcosa di più è salubre...

Bilancia

Inizia la stagione opposta alla vostra ed il senso di stanchezza sembra il primo sintomo per voi che avrete necessità di scrollarvi di dosso tutta una serie di impegni, persone e cose stantie che vi chiedono di cambiare e di voltare pagina un po' su tutto nella vostra vita, nella vostra realtà, che cambierà obbligatoriamente anche senza il vostro permesso, sarà una primavera decisiva per prendere decisioni a lungo rimandate ed effettuare quei cambiamenti che sembrano darvi ormai le certezze che desiderate...

Scorpione

Fidatevi del vostro istinto ora che questa settimana cambia l'atmosfera e rende tutto più intenso e passionale con la nuova stagione anche molto intensa data la magnifica posizione che Marte assumerà il fine settimana e che renderà tutto molto più attivo ed intenso, il vostro cielo comincia di nuovo a girare ed un po' più smarcati dagli impegni che vi oberano dovrete fare in modo di sfruttare bene e fino in fondo le possibilità che il cielo vi regala...

Sagittario

Inizia la nuova stagione per voi rafforzando l' intensità del vostro elemento il fuoco, ed eccovi pieni di energia ed intensità, ma ancora l' ammasso planetario in Pesci rende tutto un po' ondivago e contraddittorio, Marte punzecchierà non poco per farvi decidere che è arrivato il momento di fare meno teoria e di svoltare su molti fronti importantissimi, mentre la vostra realtà è davvero gratificata da tanti nuovi impegni, l' area più tesa è quella familiare e logistica forse è arrivato il momento di fare dei cambiamenti significativi...

Capricorno

Inizia una nuove stagione che pone fine al vostro inverno trasognato e pieno di tantissimi cambiamenti, sarà Marte con la sua nuova posizione a rendervi decisamente più attivi e capaci, e dopo aver incamerato tutti gli elementi che vi servivano siete prontissimi a vivere molte più cose molte più decisioni pratica, il vostro segno torna ad agire senza troppi discorsi e vi trasformerà in maniera un po' spartana ed immediata...

Acquario

Otime notizie per voi che con i cambi planetari cambierete in meglio, la nuova posizione del Sole nel segno amico dell' Ariete il vostro cielo si accende di grande voglia di stare sotto i riflettori e subito l' area della comunicazione e delle relazioni si accenderà in barba ad un Mercurio che ancora tentenna, Marte di contro vi abbandonerà restituendovi la vostra seraficità, il vostro è un carattere esplosivo se detona dopo un grande accumulo , ma l' innesco della bomba questa settimana sparirà, rendendo tutto più calmo e meno teso...

Pesci

Il Sole questa settimana abbandonerà i vostri gradi ma se temete un calo di energie vi sbagliate di grosso poiché il focoso Marte inizia il suo cammino nei vostri gradi e si che vi darà energia, più attiva e più esecutiva, il cielo è decisamente più attivo e dinamico, mentre ancora Venere e Saturno hanno qualcosa di importante da dirvi che renderà eterno ogni sentimento...