Ariete, la ragione non può nulla contro l’impetuosità del cuore: l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 marzo

Se ciò che vi aspetta è un’abbuffata di impegni arretrati, la Luna in sestile favorirà gli aspetti pratici e spianerà la strada verso il successo. Serve un po’ di tempo e soprattutto moltissima pazienza per star dietro alle incombenze familiari.

Un mercoledì interlocutorio, con gli astri distratti da altre faccende e la quotidianità che scivola via senza troppi problemi. Godetevi la pace. Anche senza raggi benevoli e botte di fortuna, siete in grado di portare a termine i vostri compiti.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Toro ha l’effetto di una granata sulle vostre emozioni, che finiscono sottosopra per gelosie, sospetti e vecchi rancori inutili. Per vederci chiaro in una situazione intricata e spinosa, serve tutta la lucidità di cui siete capaci.

Vergine. 24/8 – 22/9

La diplomazia è un’arma potentissima, più di qualsiasi strumento di offesa. Con intelligenza, potrete garantirvi guadagni e alleanze durature. La situazione economica si sta consolidando, dopo un periodo di saliscendi piuttosto preoccupanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La fortuna ha sicuramente un suo peso, ma i fattori più importanti sono la dedizione e la chiarezza di idee: non nascondetevi dietro gli alibi. Vivete l’amore con leggerezza e libertà di pensiero. Ogni nuovo incontro è un’occasione per crescere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nel caso il canale del dialogo con il partner si chiuda, mandate i vostri migliori sentimenti, come fossero operai, a ripristinarlo con urgenza. La genialità non è sempre sufficiente: di fronte a dei problemi banali, occorre un po’ di concretezza.