Oroscopo della settimana, prudenza per i Toro: affidatevi solo a persone sicure

Una settimana piena di emozioni e di tuffi al cuore. Inizia Venere andando in esaltazione in Pesci, poi il Sole deciderà di fondersi con Nettuno creando un mare di sogni miraggi ed emozioni. Buona settimana ai Dodici!

Bello potervi annunciare una splendida settimana che sembra darvi magia, sentimento ed emozione. Il passaggio dei pianeti in Pesci vi porterà tanti favorevolissimi aspetti che vi aiuteranno a brillare nel lavoro, a rendervi amabili in tutti i settori e a vivere in amore un ritrovato periodo di benessere e di grande affermazione. Con voi stessi avete sicuramente migliorato il rapporto visto che l'opposizione con Plutone è finita e non c'è più nulla che ostacoli la vostra piena riuscita sentimentale, ora potete essere di nuovo esuberanti e affettuosi come sempre.

Settimana intensissima per voi a livello emotivo ed emozionale. Sarà Venere a iniziare una crisi di coscienza che vi farà chiedere quanto veramente siete dentro ai vostri rapporti e quanto le vostre vicissitudini per adesso vi possano sembrare indicative delle certezze affettive. Saranno poi il Sole e Nettuno a darvi le scosse intuitive necessarie per affondare le lame in un intuito puro che vi farà toccare emozionalmente tante facce della stessa relazione. Ed eccovi un po' teatralizzare alcune dinamiche, potreste infatti decidere che tante informazioni non vi servono e che in fondo andrete là dove vi porta il cuore.

Leone

È la settimana in cui Venere decide di migrare in Pesci e di smetterla di farvi i dispetti. Le cose e i rapporti diventano più semplici e meno problematici. Ripresa in generale negli affetti. E poi la magia del Sole, il vostro astro, che si tufferà nei miraggi di Nettuno dando il via a una serie di sogni e sentimenti che vi regaleranno intuizioni e momenti di grande intimità con il partner ma anche con il vostro interiore che ha bisogno di pacificarsi con sogni fattibili, e conferme nel quotidiano più ferme e rassicuranti.

Vergine

Una settimana con ben cinque pianeti in opposizione vi renderà molto sensibili e lucidi. L'opposizione planetaria non ha altro che la funzione di mettere a fuoco il problema senza troppi sconti o giri di parole. Inizierà Venere, che vi metterà a confronto con il vostro bisogno affettivo e vorrà sapere quanto realmente amate e siete amati, mentre le condizioni generali delle altre opposizioni confermano o sconfessano le condizioni lavorative e pratiche delle vostre vite. La congiunzione in opposizione di Sole e Nettuno vi metterà nelle condizioni di volere capire chi veramente vi stima e vi è solidale o chi vi usa e vi oggettivizza.

Bilancia

Torna a brillare la parte migliore di voi, con lo spegnimento del trigono fortunato in Acquario della vostra bella Venere, che però si trasferisce in Pesci e vi regala tutte le romantiche e dolci suggestioni della vostra vita, che si tinge di colori tenui e delicati, di un romanticismo sicuro, che con la presenza di Saturno viene amplificato e trasformato in una sicurezza di intenti ed affetti che mai come prima era stata padrona delle vostre emozioni. Insomma poche ma infrangibili certezze per voi che non smetterete mai di sognare e crederci nella relazione che tanto difendete.

Scorpione

Bellissima settimana che profuma di ripresa e che vi mette in tono per prepararvi a un forte recupero zodiacale. La Luna nuova in Pesci lo scorso weekend vi ha fatto fare un viaggio interiore positivo che culmina con una Venere che entra in trigono e finalmente vi narra d'amore e di legami consolidati e accordi riusciti in termini lavorativi. Se non bastasse, il Sole si tuffa nei mari nettuniani, aprendo una possibilità nuova che ha a che fare con miraggi da lontano e con una possibilità che riguarda l'estero o un'altra città... Sognate pure, cari Scorpione...

Sagittario

Settimana rivelatoria di tanti perché, di movimenti ed emozioni sottili che tendono a confondervi e a farvi recuperare moltissimo della vostra identità. Sarete alle prese con nuovi grandi e piccoli accorgimenti che mettono in luce come nel quotidiano sia importante avere il controllo delle piccole importanti cose. Se non fossero chiare alcune cose sarà il weekend a chiarire i dubbi su piccoli non detti o qualche bugia che verrà fuori.

Capricorno

Non vi si è mai visti così disponibili e aperti, possibilisti in amore e con tantissime cose da fare. Una vita nuova per voi Capricorno, la bella Venere entra in Pesci quindi la vostra terza casa ideale, quella della comunicazione, e vi renderà irresistibile l'impulso di esprimere ciò che provate, a recuperare rapporti, ad essere chiari con tutto ciò che vi serve sapere e a comprendere con il dialogo la natura affettiva vera di tutto ciò con cui siete in relazione. Ascoltarvi sarà un piacere!

Acquario

Il lezio della bella Venere ha finalmente finito di tediarvi: siete l'unico segno zodiacale che all'uscita dai vostri gradi di Venere e di Luna tirate un sospiro di sollievo. Ma non pensate che per questo Venere non avrà effetto, anzi, sarà immediato, poiché essendo degli assolutisti migliora secondo il vostro modo di pensare la sua dinamica ponendosi in un'oggettiva seconda casa. L'area zodiacale che sembra far diventare tutto oggettivo e senza possibilità di languide indefinizioni che tanto vi irritano. Ed eccovi presi a vivere una storia veramente bella, a migliorare la condizione economica, a vivere meglio ogni sentimento che non ha bisogno di spiegazioni.

Pesci

Siete i protagonisti della settimana e una concentrazione planetaria assolutamente viva e veloce si prepara ad ascoltarvi e a rendervi magnifici. Inizia Venere con la sua presenza in esaltazione rendendovi il segno capace di amare di più, ma con solide certezze visto che il primo pianeta che incontra sarà Saturno nei vostri gradi. Sarà poi la volta di Mercurio che farà arrivare una bella notizia, mentre il Sole e Nettuno si fonderanno in un mare di luce e di emozioni che vi regalerà le energie più forti e compatibili con la vostra natura che verrà premiata dalle stelle!