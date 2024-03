Oroscopo della settimana, per gli Ariete sono giorni pieni di cose da fare

Tra un Mercurio non troppo disponibile e tutte le tensioni che si generano con Urano sembrate muovervi confusamente e con una certa fretta, mentre le vostre vicissitudini andrebbero affrontate in maniera più cauta e meno avventata, probabilmente sentite che qualcuno incalza tempi e scadenze, prendete tempo e non affastellate la scrivania di impegni e scartoffie un po' complicate da fare tutte insieme, mentre però la Luna sta già lavorando per farvi abbracciare un altro tipo di metodo ecco che le stelle provvedono a ritagliare fulmineamente uno spazietto in più per l'amore.

Inizia una settimana strapiena di impegni e di cose da fare, molte delle quali saranno anche ingigantite dalla sensazione che siano un po' più difficili del previsto, ma è solo l'impressione che genera l'ammasso planetario in Pesci alle vostre spalle che vi da modo di revisionare una serie di priorità e di importanze, se aspettate delle risposte Mercurio nel week end arriverà con i suoi nuovi cambiamenti, intanto concentratevi sul lavoro e fatevi aiutare, qualche coccola in amore non guasterà.

Ecco una settimana fitta e piena di un certo mistero, gli astri tessono le loro trame e raccontano che probabilmente non comprenderete fino in fondo il perché di una serie di eventi che sembrano precipitare, o semplicemente acquisire una velocità vorticosa che vi coinvolge e vi turba un po', ma niente paura, gli stessi pianeti stanno preparando qualcosa di meglio per voi, cambieranno molte cose ed anche se non comprenderete fino in fondo le avvisaglie di ciò che sta succedendo affidatevi all' intuito ed alla gestione intuitiva delle cose in cui siete sempre degli assi, in amore qualche chiarimento con il partner.

Tutta la settimana sarà un crescendo di attenzione e di concentrazione su tantissimi versanti, proprio perché il vostro Mercurio formerà una serie di aspetti notevoli e si interesserà di distribuire energie e ingegno in più aree, ed eccovi più brillanti che mai, tutti tesi e protesi a compiere dei balzi in avanti un po' su tutto, e lasciarvi alle spalle un periodo di attese e di sensazione di noiosa stasi, è finalmente cambiata la musica e presto un crescendo di disposizioni planetarie farà di voi i numeri uno dello zodiaco!

Leone

Una settimana un po' sospesa per voi, fatta di attese e di tempi che andranno vostro malgrado sopportati, ci sono situazioni in ballo che dovranno maturare e non sempre avrete le garanzie che vi servono per continuare a concentrarvi come vorreste, intanto anche nella coppia una serie di tempistiche e di esigenze diverse possono darvi la sensazione che non avete il tempo che veramente desiderate da dedicare alla coppia, ma per questo dal prossimo week end ci saranno delle novità, la settimana prende piede in maniera un po' lenta ed anche al lavoro forse alcuni oberi vi sottraggono un po' di spazio creativo, siate pazienti.

Vergine

Inizia una settimana non proprio lineare, poiché i vari aspetti di Mercurio mettono fin troppa carne sul fuoco e voi vi sentite un po' oberati, ma è anche l' ultima settimana di opposizione Mercuriale per cui il vostro pianeta finirà presto di farvi i dispetti, abbiate quindi pazienza con la poca puntualità altrui e gli imprevisti di questo periodo che non saranno pochi, il vostro cielo vi raccomanda pazienza e calma, mentre le vostre vicissitudini nel week end cambiano, sia perché vi abbandonerete a qualche fantasia, sogno o sentimento, sia perché le evoluzioni della Luna vi aiuteranno a gestire meglio le emozioni.

Bilancia

Prima che Mercurio entri in opposizione sarà utile farsi servire questa settimana per creare nuovi accordi e rivedere alcune condizioni che non vi soddisfano del tutto, probabilmente dovrete mediare tra cose e persone in maniera davvero efficace e sottile, ma otterrete le condizioni che veramente volete, il cielo inoltre sembra andare verso una finalizzazione di un lungo arco di eventi che finalmente si sciolgono e vi mettono nelle condizioni di fare del vostro meglio per agire con i vostri tempi ed i vostri criteri, è arrivato il momento per concludere degli affari vantaggiosi ed anche per dedicarsi all' amore.

Scorpione

Seppure vi sentirete un po' travolti le stelle provvederanno a toccare un po' tutti i punti, e a farvi sapere che c'è molto su cui potete intervenire, forse non avrete molto tempo a disposizione per voi stessi, e per dedicarvi a qualcosa, ma sarà invece il vostro impegno a colpire positivamente qualcuno, ed eccovi presi e compresi da un sentimento nuovo che si fa strada, e nel week end trionfa facendovi sentire al meglio delle vostre possibilità, se cercavate di ritrovare quella passione che da tempo non sentivate ecco dunque che si stanno creando i presupposti anche per gestire un nuovo rapporto che diventerà fondamentale.

Sagittario

È una settimana che vi vedrà molto impegnati nel risolvere una serie di faccende molto utili, anche se vi capiterà di dover risolvere qualcosa di cavilloso rispetto ad un affare che volete concludere veramente, sarà importantissimo non lasciare nulla al caso ed anche se vivete sempre tutto come una sfida, con calma e un' inesauribile voglia di pazienza e di accordo eccovi pronti a sfidare tutto in maniera eccellente e fiera e decisi più che mai a lottare per un obbiettivo importante, mentre la vita sentimentale sembra assestarsi su binari molto più concreti e solidi ecco che tutto procederà più serenamente.

Capricorno

La vostra granitica personalità vi impedirà di impazzire appresso alle cangianze di un Mercurio che vuole semplicemente creare in voi una nuova dialettica emozionale e che tenterà di tirare fuori da voi sentimenti ed emozioni davvero delicate, forti e piene di vita, eccovi alle prese con qualcosa di molto complesso da gestire, i vostri sentimenti che si esprimono a ruota libera, un' inedita versione di voi che sorprenderà non poco, ed ecco che nuovi risvolti saranno possibili, intanto per ciò che riguarda il lavoro tutto dovrà essere sotto attento controllo poiché scadenze impegni ed imprevisti saranno all' ordine del giorno, ed anche i collaboratori o colleghi avranno molto a cui fare fronte...

Acquario

Siete gli unici nello zodiaco che con i ritmi veloci vanno a braccetto e quindi non vi dispiaceranno assolutamente le variazioni di Mercurio che tenderà a cambiare le carte in tavola ad ogni piè sospinto, è proprio il vostro ritmo, e come sempre riuscirete a portare avanti molte cose contemporaneamente, il cielo è assolutamente favorevole e vi designa come i candidati ideali per un nuovo incarico per delle aspettative che sono su di voi, il cielo si tinge di colori e di sapori nuovi, sorprese gradevoli e risvolti notevoli in campo professionale e sentimentale, mentre una passione si fa strada nel vostro cuore e mentre nel lavoro si stanno evolvendo alcune dinamiche che vi avvantaggeranno non poco.

Pesci

È l'ultima settimana che ospitate per quest'anno un Mercurio che si lancia in giochi pirotecnici di aspetti e di movenze molto ma molto varie, forse un po' di confusione, ma niente come questo passaggio vi ha dato novità, accessi e grandi risvolti, anche dialoghi importanti ed accordi quanto mai vantaggiosi, eccovi dunque alla svolta che cercavate, pronti a gestire tutto con sempre la vostra morbidezza e profondità sentimentale, in quest'ultima settimana di soggiorno Mercurio non vi farà mancare nulla, anche un rush lavorativo di grande pregio, ed un saggio di bravura da parte vostra che stupirà tutti, mentre in amori i dialoghi proseguono, si pensa anche a qualcosa di più per il futuro.