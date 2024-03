Catania è la città con più ore di sole in Italia, nella top ten anche Siracusa e Palermo

Catania fra le città e la Sicilia fra le regioni. Sono i luoghi italiani dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole. Una classifica speciale elaborata da Holidu, portale di prenotazione di vacanze in Europa, che ha messo a confronto le ore di sole medie al mese di 50 località italiane.

Come prevedibile le isole sono in vetta alla classifica: prima la Sicilia e poi la Sardegna. Una tendenza rispecchiata anche nel podio delle città che vede i primi due posti occupati da Catania con 274,9 ore medie mensili di sole negli ultimi 12 mesi, che precede di pochissimo Siracusa con 274,1 (le due città si sono scambiate le posizioni rispetto ai dati di due anni fa). Medaglia di bronzo per Cagliari con 269,5 ore medie mensili di sole.

A seguire Andria, Pescara, Roma al sesto posto, Bari al settimo e Palermo all'ottavo posto, stabile rispetto all'ultimo rilevamento. Chiudono la top 10 Sassari e Taranto, dove la città sarda è in salita di 4 posizioni mentre quella pugliese in discesa di 3 rispetto ai dati di due anni fa.