Vergine, effusioni vulcaniche per i nati del segno: l'oroscopo di oggi, giovedì 29 febbraio

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 29 febbraio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Oggi avrete l’ispirazione giusta per avviare i progetti. Meno sicuri delle vostre opinioni, coglierete ogni apporto dal confronto con gli altri. Momenti di fluida emotività. Condividete esperienze e sensazioni con le persone che avete accanto. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna non vi è amica, ma potrete serenamente passarci sopra: famiglia, amici e partner fanno corona intorno a voi, placando le vostre ansie. Una buona notizia! Il partner è in vena di coccole, perché non ricambiate? Allentate il controllo! Gemelli. 21/5 – 21/6 Il limbo dell’incertezza non è la vostra zona comfort e questa giornata tentennante vi crea disagio. Provate a concedervi il piacere del dubbio. Tentazioni e perplessità. Cambiate quello che va cambiato e uscite dal tunnel della monotonia. Cancro. 22/6 – 22/7 Galeotta l’atmosfera romantica evocata dalla Luna, da Mercurio e da Giove. Se per qualche ragione siete in debito di coccole, oggi riscuoterete con gli interessi. Tra le chiacchiere farete progetti con la dolce metà: due cuori, una capanna e un solido... conto in banca.

Leone. 23/7 – 23/8 A suscitare incomprensioni, rimescolando i vostri progetti e le vostre idee ci infila lo zampino la quadratura lunare a Plutone. Sonno disturbato da sogni. Per non incorrere in critiche, riformulate i programmi: non rimetterete in discussione una vostra creazione. Vergine. 24/8 – 22/9 Il pizzico di peperoncino, necessario al buon funzionamento della coppia, è garantito a fine mese dalla Luna in Scorpione. Effusioni vulcaniche. Nel lavoro avanzate serenamente le vostre richieste, contando sull’appoggio e la complicità di chi vi stima. Bilancia. 23/9 – 22/10 Atmosfera tranquilla, che favorisce una routine ben organizzata nella quale profondere le vostre energie. Sarete soddisfatti dei risultati ottenuti. Liberi o no, l’avventura vi tenta e senza troppe complicazioni, potrete vivere incontri inconsueti. Scorpione. 23/10 – 22/11 Saturno conduce la vostra Luna fuori dalle sabbie mobili del passato. Potete fare leva su un solido pragmatismo per recuperare autonomia di azione. Intuitivi lo siete per natura, ma oggi le vostre antenne superano le aspettative: risolverete questioni complicate.