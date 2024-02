Oroscopo della settimana: Pesci, il vostro animo è pieno di grandi aspettative anche in amore

Il vostro maestro Marte è immerso nelle aree leggere e sognatrici dell'Acquario, il cielo perciò potrebbe sembrare un po' confuso ed inconcludente, ma forse sognare un po' non vi dispiacerà e neanche indagare ancora su pro e contro di amori sospesi e fluttuazioni sentimentali. Eccovi più motivati con il nuovo mese in arrivo che sembra garantire nuove possibilità di azione e di concretezza, anche negli affari che sembrano trovare un nuovo obbiettivo.

Settimana che riattiva lo zodiaco portando tra i mille aspetti di Mercurio e una rinnovata leggerezza in amore di Marte e Venere una maggiore fluidità per i Dodici!

Se aspettavate di riconnettervi a qualcuno o qualcosa, o semplicemente di riavviare il dinamismo della vostra vita, ecco che gli astri si metteranno in maniera tale da gestire il vostro percorso in maniera eccellente. Siete presi e compresi da tantissime novità che sembrano aggiornarvi in qualche modo anche rispetto a cose che non sapevate, o elementi che vi sono sfuggiti. Da giovedì risvegliarvi e prendere la situazione in mano migliorando anche il tiro rispetto a progetti e a costruzioni affettive nuove, per chi è in coppia riprende un dialogo molto più complice.

È una settimana di consapevolezza e prospettiva. Sapete che dovrete temporeggiare su sogni progetti, obbiettivi e prospettive, è l'effetto di un Mercurio consapevole ma che vi chiede rinunce e vi mette davanti alla prospettiva che per ciò che veramente volete sarà saggio aspettare un po'. Vi renderete molto pratici e captativi, pronti a cogliere ogni sfumatura, colpi di intuizione non indifferenti, ma non ridite agli altri proprio tutto di ciò che pensate.

Leone

Tutte queste opposizioni planetarie sicuramente vi mettono nelle condizioni di decidere al meglio ciò che va cambiato in amore e nelle vicissitudini affettive, anche al lavoro ciò che ci si aspetta da voi sembra chiaro al di là delle differenze di vedute. Pronti a vivere al meglio ciò che i pianeti esigono e vi farà piacere sapere che Mercurio smetterà di farvi i dispetti a metà settimana quando riprenderete sia il dialogo che l'ascolto più empatico con le persone.

Vergine

È una settimana in cui sarete letteralmente investiti da tutto ciò che fa dei punti di vista altrui un motivo chiarificatore nella vostra percezione delle cose e crea delle realtà che servono a fare maturare in voi la percezione delle persone con cui avete a che fare o quelle con cui lavorate in squadra o di persone che vi sono care di cui conoscete poco. Anche per chi è in coppia salteranno fuori le motivazioni del partner che vi potrebbero decisamente stupire.

Bilancia

Anche se la stanchezza si fa sentire siete al punto in cui desiderate molto in amore e questi aspetti molto positivi che vi aiutano dal cielo dell'Acquario sembrano davvero porvi in condizione di stringere a voi solo le persone che amate. Anche se la settimana sarà caratterizzata da un indirizzo fermo i primi giorni, impennate sentimentali ed ottimistiche in mezzo, e domenica una certa insofferenza. Riuscirete a gestire un tempo davvero eccellente che vi porterà a comprendere che in amore occorre un disarmo da parte vostra.

Scorpione

Da metà settimana sarà Mercurio ad aiutarvi a vedervi e a fare il punto della situazione. Occorrerà gestire meglio spazi e impegni in modo da avocare a voi un minimo di libertà dagli oberi e dalle condizioni generali che un po' vi soffocano in questo periodo così intenso. Potrete contare su amici, comunicazione e tanto altro, svagatevi e divertitevi e in amore riprendete le fila di una relazione su cui occorrerà avere le idee chiare e gestire al meglio la vostra situazione sentimentale che si dovrà entro domenica confrontare con la persona che vi interessa.

Sagittario

È una settimana in cui Mercurio sarà contro e vi metterà nelle condizioni di dover affrontare e misurare intellettualmente una serie di cose e rapporti che vi riservano sorprese in termini di accordo e di sostenibilità delle condizioni. Sarà Giove a soccorrervi, facendovi concentrare su entusiasmi e condizioni diverse che vi migliorano moltissimo, probabilmente un buon affare sembra potersi concretizzare.

Capricorno

Splendida settimana per voi con degli appoggi planetari molto solidi e concreti in cui rivedete il senso delle scelte fatte e che riconfermano la loro condizione davvero unica. È il momento adatto per procedere in senso pratico e per sentirvi davvero forti e sicuri, inoltre con un Mercurio amico proverete a esternare e a provare a dialogare in maniera serena di voi dei vostri sentimenti e fare progetti concreti anche in ambito sentimentale.

Acquario

Settimana di intensi sentimenti, con Marte e Venere imperanti nei vostri gradi, ma anche le condizioni planetarie altre vi sospingono a progetti più ambiziosi e a condizioni migliorative, ed è ciò che accadrà. Il ruotare dei pianeti sta lentamente portandovi l'amore e le condizioni professionali che sono ancora in divenire a livelli molto superiori e tutto dopo il passaggio dei pianeti sembrerà più chiaro. Intanto godetevi una settimana più leggera per la mente poiché avrete molta più voglia di scherzare che non di scervellarvi.

Pesci

È una settimana in cui Mercurio è davvero stupefacente. Eccolo che nei vostri gradi creerà una serie di aspetti che vi favoriranno e che vi metteranno nelle condizioni di fare del vostro meglio per decidere cosa fare. Tutti gli ambiti acquisiranno nuove informazioni, nuove consapevolezze, e voi riuscirete a comunicare come meglio non potreste con tutti i referenti. Il vostro animo è pieno di grandi aspettative anche in amore dove il partner però potrebbe contestarvi una certa distrazione poiché siete appunto subissati di tanti nuovi pensieri.