Gemelli, in amore qualcosa si mette di traverso: l'oroscopo di oggi, domenica 25 febbraio

Oroscopo Barbanera di oggi, domenica 25 febbraio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Giornata di pulizie di fondo! Ideale per rimettere a posto la casa, liberare la mente da certi pensieri e predisporre uno spazio per lo yoga o la meditazione. Avreste ben altre aspirazioni per oggi, ma vi rimboccherete le maniche e vi metterete subito all’opera. Toro. 21/4 – 20/5 Rafforzata dal trigono di Urano, la Luna in Vergine vi regala il meglio di sé in quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo! Potrete pianificare lavori di ristrutturazione della casa, sperimentare ricette dietetiche, ma appetitose... Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna è in Vergine, ed ecco che in amore qualcosa si mette di traverso. Che sia la carriera, la famiglia o il partner, siete palesemente scontenti. Per rilassarvi, orientatevi verso un bel libro, della buona musica e quattro chiacchiere con un amico...

Cancro. 22/6 – 22/7 Per merito della Luna in Vergine, viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dal tran tran. Con l’aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia. Leone. 23/7 – 23/8 Andamento lento, ma confortante. Routine consolidata, occupazioni, piccoli piaceri che hanno il vantaggio di riportarvi con i piedi per terra. Atmosfera ideale per rivedere e riscoprire valori che hanno il gusto della semplicità. Chi si accontenta... Vergine. 24/8 – 22/9 In transito nel vostro cielo dove raccoglie le energie di Urano, garante di solida tenuta emotiva, la Luna vi regala una domenica serena, piena di sorprese. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità fortunata. Una multa scampata per il rotto della cuffia. Bilancia. 23/9 – 22/10 Le finanze e l’economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, meno affidata all’improvvisazione e all’appoggio della dea bendata. Evitate di isolarvi e fate partecipi chi vi sta vicino delle vostre perplessità, desideri e speranze per il futuro.