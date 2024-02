Capricorno, alimentate la vostra passione per la natura e l’arte: l'oroscopo di oggi, mercoledì 21 febbraio

Luna ininfluente sul piano pratico, ma importante per la sfera interiore ed emotiva. L’intuizione potenziata può far scaturire qualche illuminazione. La pigrizia vi pervade. Vista in positivo, è una buona opportunità per lasciare ad altri il timone.

Luna in Cancro allo Zenit: un passaggio che vi invita a riflettere sulle priorità, sulla famiglia e su come conciliare l’amore e la carriera. Continuate a curare le imprese che vi appassionano, ricaverete ben presto soddisfazioni e guadagni.

Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e lavoro baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima la serata in compagnia. Chiacchierate costruttive e programmi che vi rendono felici.

Se per quanto riguarda la professione la fase è faticosa, sul fronte del cuore qualunque sia il vostro stato civile abbonderanno le novità. Avete bisogno subito di un cambiamento forte? Allora tanto vale osare, giocando il tutto per tutto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un mercoledì molto favorevole, sia per smaltire il lavoro arretrato sia per sistemare questioni finanziarie in comune con altri. Se avete in mente di chiedere un prestito, attivatevi subito: miracolosamente la richiesta verrà accolta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In famiglia sarà importante cercare di mettervi nei panni altrui; così facendo vi aprirete alla comprensione e potrete condividere le decisioni. Alimentate la vostra passione per la natura e l’arte. Renderanno più pieno e significativo il quotidiano.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non preoccupatevi eccessivamente per alcune spese che dovete sostenere, eventualmente mettete a tacere l’orgoglio e fatevi aiutare dai vostri cari. Le stelle vi sostengono, tranne la Luna che dal pomeriggio vi metterà in difficoltà: non mollate!

Pesci. 20/2 – 20/3

Orientati a esplorare in voi stessi, magari in cerca di verità, lo fate al riparo da traumi, in solitaria, nelle vicinanze di uno specchio d’acqua. Giornata ideale per chi si occupa d’arte ed è alla ricerca di ispirazioni creative. Bene anche per gli educatori.